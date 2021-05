Colditzer Rathausturm erhält seine Krone zurück

Colditz

Es ist vollbracht! Der Turm des Colditzer Rathauses hat seine in neuem Glanz erstrahlende Krone – in Form der Dachspitze mit Wetterhahn – zurück erhalten. „Man hätte fast meinen können, dass das unvorhersehbare Wetter am Tag der Bekrönung, das Sturm, Regen und Sonne bereit hielt, ein Abbild der gesamten Rathaussanierung ist“, beschreibt Colditz’ Bauamtsleiterin Kathleen Kunz den symbolischen Akt.

Dieser ist der Amtsleiterin zufolge nicht zuletzt aufgrund des handwerklichen Teamworks des Zimmereifachbetrieb HTS Holzbau, der für die Schieferarbeiten verantwortlich zeichnenden Dachdeckerei Keller sowie der Firma Thomas Müller möglich geworden, in deren Händen die Restauration der Wetterfahne gelegen hatte.

Aktuelle LVZ in goldener Kugel

In die goldene Kugel auf der Turmspitze war zuvor traditionsgemäß eine sogenannte Zeitkapsel mit handgeschriebenen Briefen des Bürgermeisters und der Bauamtsleiterin, einer aktuellen LVZ sowie einem Datenträger mit Bildern und Plänen eingelegt worden.

In seinem Schreiben lässt Rathauschef Robert Zillmann (parteilos) das Sanierungsgeschehen Revue passieren. Demnach seien unter seinem Amtsvorgänger Matthias Schmiedel ab dem Jahr 2016 erste ernst gemeinte Schritte zur Realisierung des Projektes unternommen worden. Als öffentliches Gebäude und lebendiges Zeugnis der Historie der Schlossstadt und der Bautraditionen habe der Denkmalschutz während des gesamten Sanierungsprozesses eine besondere Rolle gespielt.

Knackpunkt Dachgeschoss-Ausbau

Im Februar 2019 schließlich verließ die gesamte Stadtverwaltung das historische Gebäude. Seitdem fungieren das Erd- und das erste Obergeschoss des Gebäudes Markt 6 als zentrale Anlaufstelle für die Colditzer, derweil der Rest der Stadtverwaltung in das zweite Obergeschoss der Bildungs- und Begegnungsstätte zog.

Knackpunkt der Sanierung ist dem Colditzer Bürgermeister zufolge der Ausbau des Dachgeschosses, für den es seitens des Denkmalschutzamtes und der Landkreisverwaltung noch immer keine Genehmigung geben würde. „Trotz der Tatsache, dass wir eine erfolgversprechende und genehmigungsfähige Variante gefunden haben“, ergänzt die Colditzer Bauamtsleiterin. Bei dieser Variante handele es sich um ein sogenanntes Haus-im-Haus-System, bei dem in das Dachgeschoss ein zweiter in sich geschlossener Gebäudeteil eingebaut würde.

Verwaltung unter einem Dach

„In Anbetracht des mit dieser Variante verbundenen Platzverlustes stellt sie zwar einen sehr großen Kompromiss dar. Die Nachteile werden jedoch von der sich damit eröffnenden Möglichkeit aufgewogen, die komplette Verwaltung künftig unter ein Dach zu bekommen und somit deren Arbeitsabläufe effektiver gestalten zu können“, so Kathleen Kunz.

Zudem werde ein Treppenaufgang mit integriertem Lift erstmals in der Geschichte des Hauses sicherstellen, dass die Stadtverwaltung barrierefrei erreichbar sein wird. Damit gehe die Verwaltung einen weiteren wichtigen Schritt im Bereich des Bürgerservices.

Hoffen auf schnelle Entscheidung

„Wir sind optimistisch“, so Kunz, „dass die grundhafte Sanierung Ende dieses Jahres abgeschlossen sein wird, wobei offen bleiben muss, wann die komplette Stadtverwaltung einziehen kann.“ Dies hänge davon ab, wie zügig die Genehmigung zum Dachgeschossausbau erfolgen wird. „Meine Zusage, für die Haus-im-Haus-Lösung eine Holz- anstelle einer starren Metallkonstruktion zu verwenden, fand nach intensiven Verhandlungen Anklang und lässt uns hoffen, dass die Entscheidung nun schnell getroffen werden wird“, erläutert die Colditzer Bauamtsleiterin.

Wetterfahne mit Goldener Kugel Quelle: Stadt

Von Roger Dietze