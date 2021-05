Die neue Colditzer Rettungswache ging am Mittwoch feierlich in Betrieb. Retter finden hier ab sofort moderne Arbeitsbedingungen für ihre verantwortungsvolle Aufgabe vor. Die Verantwortung für den Colditzer Bereich wechselte erst zu Jahresbeginn vom DRK Muldental an das DRK Geithain.

Am Mittwochvormittag nahmen Landkreis und DRK die neue Rettungswache in Colditz offiziell in Betrieb. Landrat Henry Graichen (CDU) und Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) hoben die Bedeutung des modernen Funktionsgebäudes für Notfallrettung und Krankentransport in der Region hervor. Quelle: Thomas Kube