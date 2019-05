Colditz

Welche Handgriffe Rettungssanitäter bei einem medizinischen Notfall beherrschen müssen, lernten jetzt die Schülerinnen und Schülern der Oberschule Colditz. Sebastian Belkner vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Muldental erklärte ihnen, wie sie jemanden künstlich beatmen und einen Defibrillator richtig bedienen.

Die Übung war Teil Aktion „Schulskills“, die am Mittwoch zum 5. Mal in Colditz stattfand. An 29 Stationen erfuhren die Jugendlichen etwa, wie sich das Leben im Alter anfühlt. Dafür zogen sie sich schwere Westen an, setzten Brillen mit eingeschränktem Sichtfeld auf und geräuschschluckende Ohrenschützer.

DRK-Bildungswerk Sachsen stellte Berufe vor

Das DRK-Bildungswerk Sachsen stellte den Schülern verschiedene Ausbildungsberufe vor, etwa Erzieher, Physiotherapeut, Altenpfleger und Medizinisch-Technischer Assistent. Außerdem präsentierten sich Unternehmen aus der Landwirtschaft, vom Baugewerbe und weitere Firmen wie die Elektro GmbH Grimm, Obstland Dürrweitzschen oder die Porphyrwerke Rochlitz.

Wie fühlt man sich als alter Mensch? Das konnten die Colditzer Schüler hautnah erleben. Quelle: Thomas Kube

„Es gibt einzelne Beispiele, wo unsere Oberschüler tatsächlich durch unsere Schulskills einen Ausbildungsplatz bekommen haben“, erklärt Praxisberaterin Conny Schickedanz vom Bildungs- und Sozialwerk Muldental das Ziel der Veranstaltung. Der Kontakt zu den Schülern sei für die Arbeitgeber enorm wichtig ist. „Alle suchen händeringend nach Azubis", weiß sie.

„Wir versuchen unseren Schüler Praktika bei den anwesenden Firmen und Einrichtungen zu vermitteln“, ergänzt Schulleiter Andreas Horn. „Es soll ein gegenseitiges Geben und Nehmen sein." Außerdem betont der Direktor, dass die Veranstaltung erst durch das Engagement vieler Eltern und des Fördervereins möglich wird.

Von Thomas Kube