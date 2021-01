Colditzer Stadtchronist verstirbt nach Corona-Infektion

Colditz

Colditz trauert um eine stadtbekannte Persönlichkeit: Völlig unerwartet ist im Alter von 73 Jahren der Stadtchronist, Vorsitzender der Liedertafel und ehemalige Kantor Albert Peter Bräuer in Folge einer Infektion mit dem Corona-Virus verstorben. Insbesondere unter jenen Colditzern, die im Bereich der Kultur engagiert sind, hat die Nachricht für tiefe Bestürzung gesorgt.

„Sein Tod ist für unsere Stadt ein Riesenverlust“, sagt Cornelia Kasten, Geschäftsführerin der Colditzer Stadt, Land, Schlossgesellschaft. Sie habe mit ihm seit Ende der 90er-Jahre eng zusammengearbeitet, und er habe ihr immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. „Gleich, ob es sich um Ausstellungen, Buchvorstellungen oder die Organisation von Chortreffen gehandelt hat, er hat uns stets tatkräftig unterstützt.“ Sein Tod reiße eine Riesenlücke in der Stadt. „Ihn als unersetzbar zu nennen, ist ganz sicher nicht übertrieben“, so Kasten. Denn kein zweiter Colditzer verfüge über ein regionalgeschichtliches Wissen wie der Verstorbenen.

Wegbegleiter bestätigt: „Er war guten Mutes“

Was Harald Lange bestätigen kann. Der Thierbaumer Naturfotograf zeigt sich ebenfalls tief geschockt von Bräuers Tod. „Wir haben kurz vor Weihnachten noch ein Schwätzchen in gebührendem Abstand über den Gartenzaun gehalten, da war er guten Mutes auch hinsichtlich weiterer Projekte“, so der 82-Jährige. Unter anderem habe er an einem Buch über den berühmten Colditzer Naturfilmer Helmut Drechsler gearbeitet. „In diesem Zusammenhang bat er mich, der ich einen engen Kontakt zu Drechsler gepflegt habe, um einige Zuarbeiten“, so Lange, der bei dem Gedanken an die Bibliothek des Verstorbenen förmlich ins Schwärmen gerät. „Ich gehörte zu den Glücklichen, die einen Blick in sie werfen durften. Und sie war in der Tat ungeheuer gut sortiert“, so Lange, der in seinem Fotografen-Leben über 30 Bücher publiziert hat. „Und Peter hatte nicht nur alle in seiner Bibliothek, sondern darüber hinaus hat er sich auch jede Neuauflage zugelegt.“

Neben dem Chronisten, Organisator und Buchautor wird Helmut Lange nach eigener Aussage auch den Menschen Peter Bräuer vermissen. „Ja, ich habe ihn sehr gemocht.“ Es sei wunderbar gewesen, sich mit ihm zu unterhalten. Unvergesslich bleiben werde auch Bräuers Ständchen an der Seite von 40 Sängerinnen und Sängern der Colditzer Liedertafel anlässlich seines 80. Geburtstages in seinem Thierbaumer Haus.

Gemeinsamer Auftritt bei Strauß-Begräbnis

Colditz' Alt-Bürgermeister Manfred Heinz teilt ebenfalls viele Erinnerungen mit dem Verstorbenen, wenngleich der FDP-Politiker auch nicht Bräuers Tätigkeit für die Staatssicherheit ausblenden mag. „Jenseits dieses Teils seiner Biografie hatte ich über all die Jahre hinweg ein gutes Verhältnis zu ihm“, so der Ex-Rathauschef, der unter dem Verstorbenen als Sänger in der Colditzer Liedertafel mitwirkte. „Wir hatten gemeinsam einige wirklich tolle Auftritte, unter denen einer am Völkerschlachtdenkmal und ein weiterer anlässlich des Begräbnisses von Franz Josef Strauß in Rott am Inn am ersten Tag der Deutschen Einheit 1990 herausragen.“

Von Roger Dietze