Colditz

Auf seiner ersten Sitzung nach der Wahl wagt sich der Stadtrat am Donnerstag gleich an heiße Eisen: So steht zu vermuten, dass die Parlamentarier ihren Bürgermeister beauftragen werden, den bisherigen Geschäftsführer der Colditzer Wohnungsbaugesellschaft (CWG), Philipp Lungwitz, abzuberufen. Nach LVZ-Recherchen steht seine Nachfolgerin bereits in den Startlöchern. Die Favoritin des Aufsichtsrates heißt Diana Lungwitz, trotz Namensgleichheit weder verwandt noch verschwägert mit dem Amtsinhaber.

Die Abberufung von Philipp Lungwitz ist keine Überraschung. Bereits im April wurde bekannt, dass CWG-Aufsichtsrat und -Geschäftsführer unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung der Gesellschaft hätten. In beiderseitigem Einvernehmen sei man zu dem Schluss gekommen, nach rund anderthalbjähriger Zusammenarbeit ab Herbst getrennte Wege zu gehen. Die Stelle wurde öffentlich ausgeschrieben. Elf Bewerber hat es gegeben. Diana Lungwitz machte das Rennen.

Arbeitsverhältnis soll am 1. Oktober beginnen

Die 35-Jährige arbeitet seit 2007 bei einem Dienstleiter für renommierte Energieversorgungsunternehmen. Seit acht Jahren fungiert sie als Leiterin für den Standort Leipzig. Die gebürtige Hallenserin ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt seit 2004 in Colditz. Sollte der Stadtrat grünes Licht geben, würde ihr Arbeitsverhältnis als CWG-Geschäftsführerin am 1. Oktober beginnen.

2015 beschloss der Stadtrat den Verkauf der CWG. Man wollte den Haushalt konsolidieren und den Wohnungsmarkt fit für die Zukunft machen. Das führte erst zum Aufschrei, dann zum Kompromiss: Die CWG wurde in optimierter Form weiter geführt. Personalkosten waren zu senken, alle stillgelegten Gebäude zum Verkauf anzubieten. Jährliche Ausschüttungen an die Stadt wurden fällig. Ex-Bürgermeister Matthias Schmiedel konnte sich mit CWG-Geschäftsführer Uwe Letzas nicht über dessen Renteneintritt einigen. Die Folge: Kündigung, Klage und Vergleich.

Bürgermeister erwartet tragfähiges Konzept

Nicht unumstritten war auch die Entscheidung, als Interimslösung zwei Bedienstete der Stadtverwaltung, Kämmerer Wolf-Dieter Jahn und die damalige Bauamtsleiterin Angela Rößner, mit der Leitung der CWG zu beauftragen. Jetzt soll alles besser werden. Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) bestätigt, dass Diana Lungwitz aussichtsreiche Kandidatin für den Posten sei. Sollte sie im Stadtrat auf Akzeptanz stoßen, erhoffe er sich von ihr ein tragfähiges Konzept, wie leerstehender Wohnraum wieder mit Leben erfüllt werden könne.

Benötigt würden sowohl altersgerechte Wohnungen als auch Angebote für junge Familien. „Beides muss bezahlbar sein“, fordert Zillmann von der Gesellschaft mit derzeit 455 Wohnungen und 14 Gewerbeeinheiten. Sie wolle noch nicht zu viel sagen, vor allem weil sie ja noch gar nicht im Amt sei, so Diana Lungwitz. Was aber bereits verraten werden dürfe: „Ich strebe Vollvermietung an.“ Das gute Verhältnis zu den Mietern sei ihr genauso wichtig wie ein attraktives Stadtbild.

Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern

Nach LVZ-Informationen werden sich die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Tino Stenzel (Vorsitzender) und Urte Müller nicht noch einmal zur Wahl stellen. Neben dem gesetzten Bürgermeister Zillmann kandidieren fünf Bewerber: Jürgen Reinhardt und Ronny Dost (beide gehörten dem bisherigen Aufsichtsrat an) sowie Alexander Bley, Thomas Schädlich und Thomas Wasner. Vier von ihnen werden die Stadträte am Donnerstag in geheimer Wahl benennen. Zeitnah wird der Aufsichtsrat aus seiner Mitte sowohl Vorsitzenden und Stellvertreter wählen.

Von Haig Latchinian