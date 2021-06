Colditz

Auf Wachstumskurs befindet sich dank einer positiven Unternehmensentwicklung die Colditzer anona GmbH. So groß ist der Bedarf an Zuwachs in der Belegschaft des größten Industriearbeitgebers im Landkreis Leipzig, dass dieser für Neuvermittlungen sogar eine Prämie in Höhe von 1000 Euro ausgelobt hat.

Wer in diesen Tagen neu zu dem an drei Standorten in der Schlossstadt produzierenden Nahrungsmittel-Spezialisten stößt, trifft auf sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die mindestens ihre erste Corona-Schutzimpfung erhalten haben. In enger Abstimmung mit dem Landkreis Leipzig unterbreitete das Unternehmen dieser Tage 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie deren Angehörigen einen Impftermin, dessen Wahrnehmung mit einem Softeis aus eigener Produktion „belohnt“ wurde.

Sehr gute Unternehmenszahlen

„Wir bedanken uns beim Landratsamt für das Möglichmachen dieser Aktion“, sagt anona-Geschäftsführer Wolfram Strauch. „Unsere gesamte Mannschaft hat während der Corona-Zeit unter erschwerten Bedingungen Außergewöhnliches geleistet. Die Impfung als ein wichtiger Schritt zurück zur Normalität und als Chance auf einen unbeschwerten Sommer ist uns ein Herzensanliegen“, so Strauch.

Dieses von der Belegschaft in den zurückliegenden 16 Monaten seit dem Corona-Ausbruch gezeigte große Engagement lässt sich dem anona-Geschäftsführer zufolge an den Unternehmenszahlen ablesen. Ein deutliches Absatzplus habe das vergangene Jahr zum zweiterfolgreichsten der Firmengeschichte gemacht. Das liege auch an dem Gewinn von 40 Neukunden.

Belegschaft partizipiert am Erfolg

An dieser positiven Entwicklung ließ der Hersteller sogenannter funktioneller Lebensmittel wie Sportlernahrung und Nahrungsergänzungen nach eigener Angabe seine mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilhaben. Und zwar in Form zweier Corona-Prämien, der Anhebung aller Grundentgelte zum Jahresbeginn sowie der Auszahlung einer Gewinnbeteiligung, an der auch die Auszubildenden des Unternehmens partizipierten.

„Der Unternehmenserfolg ist eine Teamleistung, also sollen auch alle im gleichen Maße profitieren“, erklärt Strauch. Dem Geschäftsführer zufolge sind darüber hinaus weitere Teile des Gewinns zugunsten der Belegschaft investiert worden. Zum einen in verbesserte Arbeitsbedingungen wie etwa die Klimatisierung im Produktionsbereich, zum anderen in neue Sozialräume.

Volle Auftragsbücher, sichere Jobs

„Volle Auftragsbücher und damit sichere Jobs sollen in Zukunft noch mehr Mitarbeitern zugute kommen“, ergänzt der zweite Geschäftsführer Matthias Dietzsch. Grundlage dafür bilde der Ausbau der Position als europäischer Marktführer im Bereich der Entwicklung und Produktion von funktionellen Lebensmitteln für sogenannte Private Label.

Bei diesen handelt es sich um von anona hergestellte Produkte, die von anderen Unternehmen unter deren Namen verkauft werden. „Da wir mit einem weiteren Wachstum rechnen, können wir entsprechend neue und sichere Jobs mit Schwerpunkt in der Produktion bieten, wobei wir auch Quereinsteiger willkommen heißen“, so Dietzsch.

Geringer Bekanntheitsgrad ist Nachteil

Im Wettbewerb um Arbeits- und Fachkräfte habe man aber aufgrund der Produktion für Private Label einen nicht unerheblichen Nachteil. „Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt bis auf das Softeis nicht unter unserem Namen, was unserem Bekanntheitsgrad selbstredend nicht unbedingt entgegen kommt“, verdeutlicht der zweite Geschäftsführer.

Dies sei insbesondere ein Nachteil im Großraum Leipzig, wo man bei der Personalrekrutierung in Konkurrenz zu vielen namhaften Unternehmen stehe. Mit dem Ausloben einer Vermittlungsprämie wolle man diesen Nachteil zumindest ein Stück weit kompensieren.

Von Roger Dietze