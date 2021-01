Colditzer Vereine begrüßen die Neuausrichtung des Birkenfestes

Colditz

Noch lässt das Pandemie-Geschehen zwar keine verlässliche Planung für Stadtfeste zu. Sollte aber im Mai das Birkenfest gefeiert werden können, dann erwartet die Colditzer eine Neuausrichtung des kulturellen Höhepunktes in der Schlossstadt. Wie berichtet, soll die Traditionsfestivität wieder verstärkt von den städtischen Vereinen geprägt werden. Der Colditzer Kulturbeauftragten Katja Meyer schwebt in diesem Zusammenhang „ein großes Stell-dich-ver-ein“ vor. Dieses soll den Vereinen Gelegenheit geben, sich zu präsentieren, Werbung in eigener Sache zu betreiben und nicht zuletzt die Vereinskasse aufzufüllen.

Bei den Colditzer Vereinen kommt der Vorstoß gut an. „Wir begrüßen eine stärkere Beteiligung ausdrücklich“, bezieht Bernd Petschick, Vorsitzender des Vereins für Städtepartnerschaften und Internationale Begegnungen, klar Stellung. Da er selbst erst seit fünf Jahren im Verein sei, habe er die Zeiten, in denen die Colditzer Vereine das Birkenfest maßgeblich mittrugen, zwar nicht selbst erlebt. „Ich habe mir aber berichten lassen, dass dies so gewesen sein soll“, so Petschick. 2019 seien erste Ansätze erkennbar gewesen, die Vereine stärker einzubeziehen, und er hoffe, dass dies zukünftig noch intensiver möglich sein werde.

Vereine gehören zur Stadt und zum Stadtfest

Eine Hoffnung, die Bernd Petschick mit Randy Zyma vom Colditzer Kanu- und Sportverein teilt. „Wir haben unsere Birkenfestregatta zu keinem Zeitpunkt als Konkurrenzveranstaltung zum Birkenfest betrachtet. Alle Versuche jedoch in den vergangenen Jahren, sie mit der Stadt terminlich an das Stadtfest anzupassen, sind leider gescheitert“, so der Vereinsvorsitzende. Setze die Stadt künftig bei der Durchführung des Birkenfestes tatsächlich wieder verstärkt auf die Vereine, dann sehe er eine gute Chance, beide Veranstaltungen endlich besser zu koordinieren.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen „Daumen hoch“ für das von der Stadt angedachte Birkenfest-Konzept gibt es auch von Inge Möbius vom Sermuther Rock’n Roll Club „Caddy“. „Die Vereine gehören zur Stadt und entsprechend auch zu einem Stadtfest“, so Möbius. Ganz abgesehen davon, dass jeder Verein auf Werbung in eigener Sache angewiesen sei, um seine Reihen mit Nachwuchs zu füllen. Auch für das diesjährige Birkenfest stehe man grundsätzlich Gewehr bei Fuß, sehe sich aber derzeit mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert. „Der Vereinsbetrieb ruht nach wie vor, sodass wir eine gewisse Vorlaufzeit benötigen, um etwa ein Bühnenprogramm mitgestalten zu können.“

Von Roger Dietze