Colditz

Auf kurzem Wege Informationen sammeln und miteinander ins Gespräch kommen – das war das Ziel des ersten Colditzer Vereinsfestes am Sonnabend auf dem Hof der Sophienschule.

„Die Idee dafür entstand beim Kultur- und Vereinsstammtisch“, sagte Katja Meyer, Kulturbeauftragte der Stadt Colditz. „Denn die Probleme sind ja bei allen ganz ähnlich, viele haben ein Nachwuchsproblem. Aber es geht natürlich auch darum, mal zu sehen, was denn die anderen Vereine so machen.“

Fest soll alle zwei Jahre stattfinden

Von den über 60 Colditzer Vereinen waren 21 vertreten. „Es war schwierig, einen passenden Termin zu finden, gerade im Sommer“, so Meyer. Das Vereinsfest soll künftig alle zwei Jahre stattfinden. Ronny Kriz vom Bildungs- und Sozialwerk Muldental war Mitorganisator: „Es geht uns auch darum, langfristig Jugendliche für das Stadtleben zu gewinnen.“

Mehr junge Leute würde auch Simone Huhn vom Colditzer Sportfischerverein gerne sehen: „Doch unter unseren 46 Mitgliedern haben wir immerhin sechs Jugendliche.“ Angeln dürfe man in Begleitung schon ab zehn Jahren. Nach einjähriger Mitgliedschaft und mit dem Jugendfischereischein in der Tasche dürfe man dann sogar schon als Elfjähriger allein mit der Angel losziehen.

Jedes Baby erhält kostenlose Mitgliedschaft

Gewässer gebe es mehr als genug, verteilt in ganz Sachsen. „Viele staunen, was da drin so alles schwimmt. Mancher wollte seinen Hund nicht mehr ins Wasser lassen als er hörte, was da für riesige Raubfische leben“, berichtete die Anglerin.

Eine langfristig angelegte Lösung des Nachwuchsproblems hat sich der Verein „Leisenauer Dorfleben“ ausgedacht. „Jedes neu geborene Kind erhält bei uns automatisch eine kostenlose Mitgliedschaft bis zum 16. Lebensjahr. Dann können sich die Jugendlichen entscheiden“, erklärte Vereinschefin Luise Kluge.

Neun Teams bei Grillmeisterschaft

Mit originellen Aktionen weiß der Verein „Land & Leute Hohnbach“ zu begeistern „Am 7. September findet unsere 6. Hohnbacher Grillmeisterschaft statt“, verriet Vereinschef Jens Hofmann. „Neun Teams haben sich angemeldet.“ Im 43-köpfigen Verein gehe es jedoch nicht nur ums Kulinarische. „Beim Frühjahrsputz haben über 70 Leute sage und schreibe zwei Tonnen Schmutz aus dem Straßenraum geholt.“

Mit zwölf Mitgliedern zählt die „Schützengesellschaft Colditz 1516“ zu den kleinsten Vereinen, ist aber unumstritten der älteste. „In diesem Jahr konnten wir den 25. Jahrestag unserer Wiedergründung feiern“, sagte Christian Meyer. „Wie alle Vereine haben wir das gleiche Problem: Junge Leute sitzen lieber vor dem Computer als sich in einem Verein zu betätigen. Wir haben derzeit einen 15-Jährigen, doch unser Altersdurchschnitt liegt bei weit über 50. Unser ältestes Mitglied ist 83 Jahre alt.“

Von Bert Endruszeit