Colditzer Waldbad hat ab dem 1. Januar neuen Betriebsführer

Colditz

Im Colditzer Waldbad geht zu Silvester eine kleine Ära zu Ende. An diesem Tag nämlich legt der langjährige Badbetreiber Ralf Welz die Verantwortung für die weit über die Colditzer Stadtgrenzen hinaus beliebte Freizeiteinrichtung in die Hände der Veolia Wasser Deutschland GmbH. Das Unternehmen, das im Landkreis Leipzig bereits die Freibäder in Geithain und Kleinbothen betreibt, wird auf Basis eines einstimmig gefassten Stadtratbeschlusses in Colditz interimistisch für zunächst ein Jahr die Betriebsführung übernehmen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darin inbegriffen sind die Betreuung der technischen Anlagen, die Gewährleistung der Sicherheit sowie die Bereitstellung des Personals. Der Vertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung geschlossen, dass der neue Betriebsführer eine Fachkraft für Bäderbetriebe einstellen wird, die zwingende Voraussetzung für den Betrieb eines Bades ist.

Anzeige

Professionelle Betreuung

„Mit der Veolia haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der das Waldbad im nächsten Jahr professionell betreuen wird“, so Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos). „Im Laufe der kommenden zwölf Monate wollen wir für 2022 und die folgenden Jahre eine öffentliche Ausschreibung auf den Weg bringen.“ Mittelfristig hat die Stadt zudem die Modernisierung des Freibades geplant und dafür im Frühjahr einen Ausschuss ins Leben gerufen, der sich mit den technischen Möglichkeiten befassen soll.

Ralf Welz will in jedem Fall die Entwicklung des Bades im Auge behalten. „Da ich ja weiterhin den benachbarten Campingplatz betreibe, habe ich auch ein ganz unmittelbares Interesse daran, dass das Waldbad eine positive Zukunft hat.“ Noch mehr binde ihn aber das Emotionale an die Freizeiteinrichtung im Tiergarten. „Schon in meiner Zeit als Betriebsschlosser im Porzellanwerk, das sich sehr um das Bad verdient gemacht hat, war ich ganz eng mit diesem verbunden“, so Welz. Entsprechend sei auch eine ganze Menge Wehmut beim Abschied im Spiel. „Ich kenne schließlich fast jede Schraube dort. Und die positiven Rückmeldungen von Seiten der Badegäste werden mir ganz sicher auch fehlen.“

Staffelstab-Übergabe am 1. Januar

Andererseits sei es aber auch eine Entlastung, nicht mehr in der Verantwortung für die Sicherheit der Anlage wie der sich in dieser verlustierenden Menschen stehen zu müssen. Noch bis Silvester werde er die nötigen Winterkontrollen durchführen und den Staffelstab dann am 1. Januar an den neuen Betriebsführer übergeben.

„ Veolia hat bereits angefragt, ob ich bei Bedarf mit den entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen würde, was für mich natürlich eine Selbstverständlichkeit ist“, so Ralf Welz. Er freue sich in jedem Fall darüber, dass sich die Stadt zum Fortbestand des Bades bekannt hat. „Ein neuer Betriebsführer bringt zudem ganz sicher auch neue Ideen und neuen Schwung in die Sache“, gibt sich Welz zuversichtlich.

Abschied mit einem weinenden und einem lachenden Auge: Ralf Welz reicht den Staffelstab im Colditzer Waldbad am 1. Januar an die Veolia Wasser Deutschland GmbH weiter. Quelle: Thomas Kube

Von Roger Dietze