Colditz

Der weltbekannte Thomanerchor Leipzig war schon da, ebenso das sogar vor Ort dichtende Bestseller-Autorenpaar Iny Klocke und Elmar Wohlrath („Die Wanderhure“) – und mit ihnen die halbe Welt. Der Campingplatz Colditz, direkt am idyllischen Waldbad gelegen, bietet neben Strategie und Taktik vor allem Ruhe und Abkühlung. Das wissen auch Eric und Irene Doorenspleet aus den Niederlanden zu schätzen.

Die Rentner aus Baarn, einer Gemeinde zwischen Amsterdam und Utrecht, erholen sich dort zwei Wochen lang. Er, der ehemalige Hausarzt, sie, die langjährige Laborantin. In ihrer Jugendzeit sahen sie wie die meisten ihrer Landsleute mit Begeisterung den britischen Kriegsfilm „The Colditz Story“ (1955). Dieser zeigt die legendären Fluchten der alliierten Kriegsgefangenen vom damals weithin als ausbruchssicher geltenden Schloss Colditz.

Colditzer Zeltplatz liegt strategisch günstig

Jenen Originalschauplatz wollten sie mit eigenen Augen sehen. Daher beschlossen die Holländer, auf ihrer Deutschland-Tournee auch Station in Colditz zu machen. Sie wissen, dass hoch über der Stadt neben Engländern, Australiern und Neuseeländern auch Polen, Franzosen und eben Niederländer eingesperrt waren. Und sie schwärmen von der idealen Lage des Ortes: Leipzig, Dresden und Chemnitz sind jeweils nur eine Autostunde entfernt.

Das Colditzer Waldbad mit angrenzendem Campingplatz liegt im Wald zwischen Colditz und Zschadrass. Ralf Welz. ist Badleiter und Campingplatzbetreiber. Quelle: Thomas Kube

Mit Fremdsprachenkurs und Learning by Doing stellt sich Ralf Welz auf seine weit gereisten Gäste ein. Der 65-Jährige ist sowohl Betreiber des Waldbades als auch des angrenzenden, weit und breit internationalsten Zeltplatzes. In dieser Saison rechnet er von Anfang April bis Ende September wieder mit bis zu 3000 Campern. Die meisten kämen aus den Niederlanden und Großbritannien, erst an dritter Stelle folgten einheimische Gäste.

„Holländer sind die entspanntesten Gäste“ in Colditz

Während die Engländer oft nur eine Nacht bleiben, um danach Richtung Prag weiter zu fahren, nutzten Besucher aus den Niederlanden den Zeltplatz als Ausgangspunkt für weitere Touren in der Gegend. So wie das Ehepaar Doorenspleet. „Ich muss sagen, die Holländer sind unsere entspanntesten Gäste“, sagt Welz. Der Chef, der sich auch um die Sporthalle in der Innenstadt kümmert, lobt deren Geduld: „Manchmal bin ich nicht gleich vor Ort, da platzt denen nie der Kragen.“

In der Saison ist Welz sieben Tage die Woche, 24 Stunden im Dienst. Trotz Stresses sorgt er mit seiner Kerstin immer wieder für familiäres Klima auf dem Zeltplatz: Jeden Morgen bringt er seinen Gästen frische Bäckerbrötchen direkt ans Zelt. Ein Service, den auch Eric und Irene Doorenspleet nutzen. 19 Euro pro Tag zahlen sie Gebühr für Auto und Wohnwagen, inklusive Müllentsorgung. Ab der dritten Nacht wird es noch preiswerter. Stromkosten richten sich nach dem Verbrauch.

Wachwerden mit Vogelgezwitscher auf dem Zeltplatz in Colditz

Optimale Bedingungen, sagen die Niederländer, die jährlich zwei Touren mit dem Wohnwagen unternehmen. Es sei vor allem die Ruhe, die den Colditzer Zeltplatz von anderen unterscheide: „Morgens wirst du von Vogelgezwitscher geweckt“, schwärmt Irene. Ihr Mann hat einen Verbesserungsvorschlag: „Die Kosten fürs Duschen sollten pauschal auf den Gesamtpreis geschlagen werden. So musst du am Münzer ein Euro für vier Minuten löhnen. Das ist ziemlich unpraktisch – vor allem, wenn du eingeseift bist und das Wasser plötzlich weg bleibt.“

Wenn sie sich bei Freunden und Verwandten zu Hause meldeten, seien die in der Regel ganz aus dem Häuschen, betonen Eric und Irene Doorenspleet. „Wir berichten über unsere Erlebnisse bei der großartigen Führung durch das Schloss, vom Eisessen beim Italiener mit Blick auf den Markt oder von den Ausflügen mit den E-Bikes – Colditz ist nach wie vor ein Begriff in Holland, gerade bei den älteren Menschen.“

Von Haig Latchinian