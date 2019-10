Colditzer auf Staatsbesuch in Polen

Warschau/Łowicz

Er ist ein Strahlemann vor dem Herrn. Krzysztof Jan Kalinski, Bürgermeister von Łowicz, erwischt die Delegation aus der Partnerstadt Colditz gewissermaßen inkognito. Als sie ihm beim Sightseeing zufällig über den Weg läuft, hat er diebischen Spaß dabei, seinen Mantel zu öffnen und die Colditzer mit seiner schweren silbernen Amtskette zu „blenden“. Kalinski ist kein Apparatschik, kein Parteisoldat, er ist ein Scherzkeks. Die Reden des mehrfach wiedergewählten Volkstribuns sind schwungvoll wie sein Kaiserbart, auch Affenschaukel genannt.

Er komme gerade von einer Goldenen Hochzeit und müsse auch gleich weiter, sagt er den verdutzt dreinschauenden Colditzern: Die nächsten Heiratswilligen erwarteten ihn schon. Er müsse unbedingt dabei sein. Denn in Łowicz sei es ein ungeschriebenes Gesetz, dass alle geschlossenen Ehen, bei denen er seine Hände mit im Spiel habe, Bestand für die Ewigkeit hätten. Die Colditzer nehmen es mit Humor, schließlich garantiere der kuppelnde Ortschef somit auch den erfolgreichen Fortgang der Beziehungen zwischen den beiden Partnerstädten.

Ehrung für Kommandant Bór-Komorowski

Bis das charismatische Stadtoberhaupt zum Festessen einlädt, haben die Colditzer eh noch ein straffes Besuchsprogramm. In der Hauptstadt Warschau legen sie Blumen am Denkmal für die Helden des Ghettoaufstandes nieder, ebenso einen Kranz am Mahnmal für die Opfer des Warschauer Aufstandes. Es war Kommandeur Tadeusz Bór-Komorowski, der den Befehl zur europaweit größten Erhebung gegen die deutschen Besatzer gab, jener polnische Nationalheld, der nach seiner Kapitulation von Februar bis April 1945 auf Schloss Colditz gefangen gehalten wurde.

Bärbel und Roland Priemer, Helga und Gerhard Brachvogel, Edda und Hans-Jürgen Gotthof sowie all die anderen Colditzer erfahren, dass sich die Nazis in Warschau übel rächten. Nach der Niederschlagung des Aufstandes wurden wahllos Zivilisten erschossen sowie Häuser gesprengt. Es sei ein Wunder, wie schön das einst fast vollständig zerstörte Warschau inzwischen wieder auferstanden sei. Und: Es sei ein Wunder, dass die Teilnehmer der Delegation inzwischen als Freunde begrüßt würden, betonen die Colditzer.

Europäische Union fördert die Reise

In der Deutschen Botschaft genießen die Colditzer, die gefördert von der Europäischen Union nach Polen reisen, höchste Priorität. Michael Quaas, Mitarbeiter in der Politischen Abteilung, begrüßt die Delegation höchstpersönlich. Zwar sorgten vor allem Meldungen über Forderungen nach Reparationszahlungen für Schlagzeilen, doch sei das polnisch-deutsche Verhältnis insgesamt gut. „ Deutschland ist mit einem Anteil am Außenhandel von fast 28 Prozent der wichtigste Wirtschaftspartner Polens. Der Handel zwischen den beiden Volkswirtschaften stieg 2018 um fast acht Prozent auf über 120 Milliarden Euro.“

Bei den Teilnehmern an Jugendbegegnungen sei mittlerweile die Drei-Millionen-Marke geknackt worden, sagt Quaas. Hervorragend sei auch der Austausch auf kulturellem Gebiet. Nicht zuletzt der Besuch der Colditzer beweise, wie eng das Netz der Städtepartnerschaften geknüpft sei. Deutsch-polnische Ehen seien nunmehr fast so beliebt wie deutsch-türkische. Stadtrat Manfred Heinz warnte vor zu großem Optimismus. Die Politik dürfe den deutsch-polnischen Austausch nicht dem Selbstlauf überlassen. Der Ex-Bürgermeister geht mit gutem Beispiel voran. In der Partnerstadt Łowicz war er unlängst zur Hochzeit der Tochter seines ehemaligen Amtskollegen Ryszard Budzalek eingeladen.

Gelebte Partnerschaft im Kleinen

Als die junge Frau schließlich ihr erstes Kind bekam, schickte der bekennende Borussia-Dortmund-Fan Heinz eine komplette Erstausstattung fürs Baby im BVB-Design. Strampler, Nuckel, Hose – dazu die abgewandelte Fußballweisheit: „Entscheidend ist auf dem Latz!“ Beim Empfang des aktuellen Bürgermeisters Kalinski ging es auch um Fußball. So erinnerte dieser an den 29. Juli 2007, als der heutige Bayern-Star Robert Lewandowski, damals noch in Diensten von Znicz Pruszkow, gegen Gastgeber Pelikan Łowicz auflief. Zum Beweis zückt der Bürgermeister sein Handy und wischt solange, bis er das Foto hat.

Die Colditzer berichten von ihrem Besuch im Sejm, dem polnischen Parlament. Ob Tino Stenzel, Ines Knebel, Cornelia Kasten, Siglinde Rudolph, Hanna Wasner, Wolfgang Hanschmann oder Christine Müller – sie wissen, dass im Nachbarland am 13. Oktober gewählt wird und die regierende PiS dabei als haushoher Favorit gilt. Zwar gebe es immer wieder Proteste, etwa gegen deren Justizreform. Punkte mache die Partei jedoch vor allem durch das Kindergeld von 120 Euro monatlich und nicht zuletzt durch ihr Eintreten für ein Europa der Vaterländer, hätten sie erfahren, sagen die Colditzer.

Einladung zum Gegenbesuch angenommen

Der Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann, der von seinen Mitarbeitern Katja Meyer und Andreas Röding begleitet wird, lädt seinen Łowiczer Amtskollegen für Anfang Mai zum Gegenbesuch nach Colditz ein. Dieser sagt trotz einiger Terminschwierigkeiten sofort zu. Der glücklichste Mensch im Raum ist aber Hanno Jerke. Das Colditzer Unikum hat von Geburt an mit Einschränkungen im Gesicht zu kämpfen, wurde 28 Mal am Kopf operiert und bekam im vorigen Jahr wegen des zugewachsenen Ohres ein Hörimplantat eingesetzt. Der Ledige genießt jede Sekunde der Gemeinschaft: „Ich durfte mit nach Polen, werde geachtet und geschätzt, obwohl ich nicht so schlau wie die anderen bin.“

Erstaunliches Łowicz Die Colditzer Partnerstadt ist eine Reise wert, weil... ...sie eine der ältesten Städte Polens ist und es Zeiten gab, als sie in einem Atemzug mit Krakau, Lemberg, Posen und Nürnberg genannt wurde. ...Napoleon nach seinem Sieg in Jena und Auerstedt am 18. Dezember 1806 im Haus am Alten Marktplatz Nummer 3 zu Mittag speiste. ...ihre Fronleichnam-Prozessionen mit Tausenden, in prächtigen Trachten gekleideten Teilnehmern berühmt im In- und Ausland sind. ... Johannes Paul II. die Basilika-Kathedrale am 14. Juni 1999 besuchte und von 300.000 Menschen gefeiert wurde. Ein Denkmal erinnert daran. ...die mittelalterliche Stadt den ersten Feld-Friedhof Polens ihr eigen nennt. ...sie neben Bonn und Paris einen Marktplatz besitzt, der seine ursprüngliche dreieckige Form behalten hat. ...die Qualität der Scherenschnitte sowie Schnitzereien ihresgleichen sucht und die traditionell gestreiften Kleider auf die Uniformen der Schweizer Garde im Vatikan zurück gehen sollen. ...es dort die weltweit erste geschweißte Straßenbrücke gibt. ...das Museum der Knöpfe so winzig ist, dass seine Sammlung in einen Koffer aus dem 19. Jahrhundert passt. ...es nur dort eine den Volkskünstlern gewidmete Allee der Sterne gibt. ... durch die Region der Lodzer Reitweg verläuft, der längste in Europa. ...es dort Molkereien gibt und Konfitüren produziert werden. Deshalb bezeichnet man die 30.000-Einwohner-Kommune augenzwinkernd als „Land, in dem Milch und Honig fließen“.

Von Haig Latchinian