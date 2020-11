Colditzer drängen auf Bahnanschluss nach Leipzig

Colditz/Rochlitz

Vor reichlich 13 Jahren wurde in Großbothen kräftig gefeiert. Grund dafür bildete das 140-jährige Bestehen des Muldentalbahn-Teilstückes zwischen Leipzig und Döbeln via Grimma und Colditz. Gut möglich, dass in naher Zukunft – so es Corona dann zulässt – erneut gefeiert werden könnte. Denn die Initiativen zur Wiederbelebung dieser Teilstrecke nehmen an Fahrt auf. Jetzt soll eine Bürgerinitiative das Tempo für einen Bahnanschluss der Colditzer ans Streckennetz nach Leipzig beschleunigen.

Bürgermeister in Colditz und Rochlitz fühlen sich machtlos

Dieser Tage gab es ein Treffen einer Initiativgruppe, der Stadträte aus Colditz und Rochlitz und unter anderem auch der einstige Geschäftsführer der Colditzer Anona GmbH, Wolfram Eismann, angehören. „Es bedarf einer neuen Initiative, weil wir den Eindruck gewonnen haben, dass sich die Bürgermeister entlang der Strecke in dieser Angelegenheit allein gelassen fühlen“, so Eismann.

Dabei ist die Reaktivierung der historischen Strecke politisch ziemlich weit oben angehängt. Ziel müsse es sein, so der Grimmaer CDU-Landtagsabgeordnete Svend-Gunnar Kirmes vor knapp einem Jahr, „den Koalitionsvertrag und das Projekt Muldentalbahn zeitnah mit Leben zu erfüllen und die Realisierung voranzutreiben“. Der Koalitionsvertrag sei zwar auf fünf Jahre angelegt, aber je früher mit der Wiederbelebung der Muldentalbahn Nägel mit Köpfen gemacht würden, umso besser sei es.

Stadträte holen Bürger mit ins Boot

Wolfram Eismann und seine Stadtratskollegen aus den beiden Mulde-Kommunen mahlen die politischen Mühlen allerdings zu langsam. „Jetzt ist die Strecke noch wiederbelebbar, jedes Jahr aber, das ungenutzt ins Land geht, könnte die Investitionskosten in die Höhe schnellen“, so der Fraktionsvorsitzende des Colditzer Bündnis Zukunft. Deshalb halte er die Zeit für gekommen, die Bürger zu mobilisieren. „Wir benötigen die Stimme des Volkes“, so der (Un-)Ruheständler, der dies auch vor dem Hintergrund als dringend geraten erachtet, als eine Studie der Deutschen Bahn die Reaktivierung der Strecke als nur bedingt wirtschaftlich einstufen würde. „Andere Strecken, die derzeit ebenfalls auf ihre mögliche Reaktivierung hin überprüft werden, scheinen diesbezüglich besser abzuschneiden“, erläutert Eismann, der gleichwohl vom Nutzen einer wiederbelebten Muldentalbahn überzeugt ist. „Wir haben in unserer Region freie Betreuungsplätze für den Nachwuchs sowie bezahlbares Bauland und damit alle Trümpfe in der Hand, um junge Leute anzulocken. Was uns aber noch fehlt, ist ein Bahnanschluss.“

Schwerpunkte liegen in der Peripherie von Leipzig und Chemnitz

Stehe die Politik zu ihrem Wort, die Verkehrswende herbeiführen zu wollen, dann kommt sie Wolfram Eismann zufolge nicht an der Reaktivierung noch vorhandener Bahnstrecken vorbei. „Eine Bahnverbindung nach Leipzig in die eine Richtung und nach Chemnitz in die andere wäre für Berufspendler sowie Studenten und Azubis von größter Wichtigkeit, und deshalb wollen wir zeitnah eine Bürgerinitiative anschieben und mit einer Unterschriftensammlung in Schulen, Vereinen und an anderen Orten dem Projekt Nachdruck verleihen“, so Eismann, dem zu Ohren gekommen sein will, dass man im politischen Dresden auch im Bereich der Infrastruktur künftig schwerpunktmäßig die Peripherien der Großstädte stärken wolle. „Dagegen müssen wir unbedingt unsere Stimme erheben."

