Colditzer strampeln für neue Schulbänke

Colditz

Ordentlich abgestrampelt haben sich die Besucher des Anona-Erlebnistags am vergangenen Sonnabend. 236,54 Kilometer legten sie auf bereitgestellten Heimtrainern zurück, was sich für die Sophienschule in barer Münze auszahlt. Weil das Colditzer Unternehmen fünf Euro für jeden Kilometer versprach, spendete es 1182,70 Euro an den Förderverein der Bildungsstätte.

Dessen Vorsitzende, Sonja Schilde, übernahm den Scheck aus den Händen der Anona-Geschäftsführer Matthias Dietzsch und Wolfram Strauch. Sie wie auch der Nahrungsmittelhersteller bedanken sich bei allen, die so tatkräftig für den guten Zweck in die Pedale getreten haben.

Geld für drei neue Bänke

„Alle Schulbänke sind kaputt, man kann sich kaum noch drauf setzen“, sagt Schilde. Ihr Verein will sie deshalb ersetzen. Das Geld von Anona reicht schon mal für drei neue aus. „Wir können ja keine 08/15-Bänke aufstellen, sondern sie müssen stabil sein“, erläutert die Vereinsvorsitzende. „Entschieden haben wir uns für Modelle mit Betonstützen und Akazienbrettern.“

Kooperation mit Tradition

Die Zusammenarbeit zwischen Anona und dem Förderverein der Oberschule hat bereits Tradition. „Das Unternehmen unterstützt uns immer zu unseren Hoffesten, indem es Eis liefert“, berichtet Schilde. „Und vor zwei Jahren gab es schon mal eine ähnliche Aktion wie jetzt. Damals musste bei Anona gepaddelt werden. Das Geld, es waren 2038 Euro, verwendeten wir, um ein neues Klavier anzuschaffen.“

Schilde hofft, dass die Kooperation fortgeführt werden kann. „Ohne eine solche Unterstützung geht gar nichts“, meint sie.

Von Frank Pfeifer