Silvan holt sein Essen aus dem Müll von Leipziger Supermärkten

Landkreis Leipzig

„Gute Tüten sind wichtig“, sagt Silvan und kramt in einem Beutelberg. Der 33-Jährige wohnt in einer Wohngemeinschaft mit Gleichgesinnten im Landkreis Leipzig. Sie gehen alle containern.

Containern oder auch Mülltauchen genannt, bedeutet, weggeworfene Lebensmittel aus Mülltonnen zu nehmen und zu verwerten. Silvan, geboren in Halle, war das erste Mal in dieser Sache unterwegs, als er in Ilmenau Medientechnik studierte. „Willste mal mitkommen?“ fragten ihn damals Freunde.

Während des Studiums das erste Mal containert

„Da habe ich so richtig gesehen, welche Mengen guter Lebensmittel weggeworfen werden“, erinnert er sich. „Das war mir früher gar nicht so bewusst. Ich hab’ irgendwie darüber nicht nachgedacht.“

Heute lebt er hauptsächlich vom Containern: „Öl und Sonnenblumenkerne kaufen wir mal ein, den Rest holen wir aus dem Müll.“ Oder anders formuliert: „Wir retten Lebensmittel.“ Zu Studentenzeiten hatte dies auch Kostengründe. Heute könnte er es sich gut leisten, normal einkaufen zu gehen – als Freischaffender in der Filmbranche verdient er „ganz okay“. Er will es aber nicht. Also geht er zweimal pro Woche Mülltauchen, abends, wenn die Märkte geschlossen haben.

Mit Lastenfahrrad oder Zug unterwegs

Lebensmittel retten: Darum geht es Silvan Haselbach aus dem Landkreis Leipzig. Hier füllt er eine von sechs Tüten der nächtlichen Tour. Quelle: Claudia Carell

Normalerweise würde er jetzt aufs Lastenfahrrad steigen oder zu einem weiter entfernten Supermarkt mit dem Zug fahren, ausgerüstet mit einem Rucksack und zwei großen Fahrradtaschen. „Im ländlichen Raum sind die Märkte ziemlich weit entfernt, deshalb sind oft mehrere Touren nötig“, meint er. Doch um das Containern in fünf Märkten auf einer Tour zeigen zu können, steigt er diesmal in das Auto der Journalistin.

Kisten voller Brot und Puddingbrezeln

Der erste Markt ist gleich um die Ecke. Das lang gestreckte Gebäude liegt völlig im Dunkeln. Silvans Stirnlampe weist den Weg zur Rampe, wo sonst die Laster entladen werden. Keine Menschenseele hier. Es geht ein paar Stufen hoch, dann springt der Bewegungsmelder an, es ist nun ganz hell.

In einem Regal stapeln sich rund zwanzig Kisten – ein Viertel davon ist voller Brot, Baguettes, Puddingbrezeln, Sesam- und Doppelbrötchen. „Oh, heute gibt’s viel“, sagt Silvan und stopft die Backwaren in zwei der Tüten. Hier ist das Brotlager seiner WG.

Die sind noch gut: Die Weintrauben werden eingepackt. Quelle: Claudia Carell

Manchmal – so wie heute – ist das Angebot üppig, an anderen Tagen ist gar nichts da. Mehr als zwei Tüten mitzunehmen, habe keinen Sinn, „das können wir nicht verbrauchen“. In guten Zeiten frieren die jungen Leute Brot und Brötchen ein – falls die Kisten am Markt mal eine Weile leer bleiben sollten.

Fünf Autominuten entfernt ist der zweite Supermarkt. Hier gibt es kein automatisches Licht, nur mit der Stirnlampe leuchtet Silvan in die blaue Mülltonne. Darin liegen Papier- und Plastikfetzen, Salatblätter, verwelkte Blumen – aber auch jede Menge Lebensmittel, oft komplett verpackt.

Auf dem Erdbeerjoghurt steht 7.11.2019

Schon hat Silvan einen eingeschweißten Brokkoli in der Hand und meint: „Der sieht doch noch gut aus.“ Auch den Erdbeerjoghurt packt er ein, „Mindesthaltbarkeit bis 7.11.“. Ein Netz voller Mandarinen betrachtet er genau. „Oft ist eine Frucht kaputt oder verschimmelt, da wird das ganze Netz entsorgt.“ Er riecht an einer Ananas, „nein, die ist nicht mehr gut“. Basilikum und Pilze hingegen nimmt er mit.

„Hm, ganz viele Mangos“, freut er sich und macht sich lang, um vom Boden der Tonne noch drei der Früchte zu holen. „Die haben zwar schon bisschen schrumplige Haut, aber noch keine Faulstellen. Die werden noch richtig lecker schmecken.“ Eingeschweißte Tomaten wandern ebenfalls in die Tüte, „die sind außen ein bisschen angesaut, aber innen noch perfekt“.

Alle Produkte werden gründlich gereinigt

Der Lebensmittelretter greift zu seiner Wasserflasche und wäscht sich die Hände. Das wird er später mit all der Nahrung genauso machen. Er wird die Sachen noch einmal in Ruhe durchsehen, schlechte Früchte aussortieren, alles gut spülen. Eine Magenverstimmung hatten er und seine Freunde bisher nie, sagt er.

Viele Produkte seien weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum genießbar, „wir verlassen uns dabei auch auf unseren Geschmack- und Geruchssinn.“ Sollten in einer Mülltonne große Mengen einer bestimmten Marke sein, prüft er im Internet, ob es sich eventuell um eine Rückrufaktion eines Konzerns handelt.

Neue Rezepte zum Beispiel für Fenchel

Jede Tour sei ein kleines Abenteuer: „Du weißt nie, was es heute gibt.“ Dadurch würde er oft zu neuen Gerichten kommen. „Ich muss mehr kochen, denn was soll ich zum Beispiel mit Fenchel machen?“

Der dritte Supermarkt liegt in einer Kleinstadt, 13 Kilometer entfernt. Hier geht es schnell. Große vollgestopfte Plastiksäcke liegen in der Tonne. Silvan kramt kurz in ihnen herum und weiß: „Hier ist diesmal leider gar nichts drin, nur richtiger Müll.“ Beim Rückweg zum Auto joggt ein älterer Mann über den Parkplatz. Er guckt skeptisch und denkt sich wahrscheinlich: „Was machen die denn hier?!“

Containern offiziell nicht erlaubt

In der Tat ist containern offiziell nicht erlaubt. Es kann Ärger geben wegen Hausfriedensbruch, vor allem wenn die Akteure über Zäune klettern oder Schlösser knacken. „Wir gehen nur rein, wenn offen ist“, stellt Silvan klar. Wichtig sei auch, den Platz immer wieder ordentlich zu verlassen und keinen aussortieren Müll herumliegen zu lassen. Doch Diebstahl, das zweite Delikt beim Containern, bleibt es trotzdem. Es gab dazu schon einige Gerichtsprozesse.

Im Januar diesen Jahres wurden zwei Studentinnen aus Olching deswegen vom Amtsgericht Fürstenfeldbruck wegen „gemeinschaftlichen Diebstahls“ verwarnt. Sie mussten je acht Stunden Sozialarbeit bei der „Tafel“ leisten. Die Geldstrafe von 225 Euro wurde für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Der Fall hat bundesweit Debatten und Proteste gegen das Urteil und die Kriminalisierung des Containerns ausgelöst. Die Grünen-Politikerin Renate Künast forderte eine Neuregelung für Lebensmittelspenden und einen rechtlichen Schutz für Menschen, die containern gehen.

Vergammeltes Fleisch stinkt in der Tonne

Silvan sagt: „Wir hatten bisher kaum Probleme. Und wenn wir mal angesprochen werden, versuchen wir mit den Markt-Betreibern ins Gespräch zu kommen und zu erklären, was wir da machen.“ Das gelinge mal mehr und mal weniger.

Bei der vierten Anlaufstelle zwei Ortschaften weiter findet er in einer Tonne Gemüse und Obst, darunter Weintrauben, „wie lecker“. Die andere Tonne klappt er schnell wieder zu mit der Bemerkung: „Das stinkt ja! Wahrscheinlich vergammeltes Fleisch oder so.“

Ergebnis von knapp zwei Stunden containern in Mülltonnen von fünf Supermärkten: Sechs Tüten haben sich dabei gefüllt. Quelle: Claudia Carell

Das letzte Ziel dieser Tour, es ist inzwischen fast elf Uhr, liegt einige Kilometer entfernt, es ist die Verteilerstation von einer Supermarktkette. Silvan hebt nacheinander die Deckel von vier Mülltonnen hoch und staunt: „Alles Tiefkühlsachen, da muss es einen Stromausfall gegeben haben.“ Eine Tonne Fischstäbchen, eine Tonne Holzofenbrot, eine Tonne Kaktus-Eis, eine Tonne Pizzen, auch Kuchen und ein Bio-Sorbet-Zitronen-Eis findet er.

Er packt einige Pizzen, Brot und Kuchen ein. „Das alles ist einige Zeit nicht in der Kühlung gewesen, aber wenn wir es heute noch ordentlich backen, dann kann man das gut essen.“ Es sei doch wirklich schade: „Anstatt es Leuten zu schenken wird das alles weggeschmissen!“

Eine Mülltonne voller Fischstäbchen. Quelle: Claudia Carell

Hunger & Lebensmittelverschwendung Am 16. Oktober, dem Welternährungstag, soll daran erinnert werden, dass noch immer eine unfassbare Anzahl Menschen Hunger leiden muss: Laut UN-Ernährungsbericht von 2018 sind weltweit rund 821 Millionen Menschen chronisch unterernährt. Das sind elf Prozent der Weltbevölkerung. Etwa zwei Milliarden leiden zudem an "verstecktem Hunger", dem Mangel an lebenswichtigen Nährstoffen. Im Gegensatz dazu werden in den reichen Ländern Unmengen an Lebensmitteln weggeworfen. Rund 18 Millionen Tonnen pro Jahr sollen es laut Umweltschutzorganisation WWF in Deutschland sein. Allein in Privathaushalten werfen Menschen durchschnittlich 85,2 Kilogramm Essen pro Person im Jahr weg, zeigen Berechnungen der Universität Stuttgart. Wie die Forscher angeben, wären 40 Prozent davon vermeidbar. Verbraucher könnten 37,3 Kilo einsparen, wenn sie weniger einkaufen, etwa Obst, Gemüse und Brot richtig lagern und Reste nicht bedenkenlos wegwerfen. Eine Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting gibt an, dass weltweit 1,6 Milliarden Tonnen Lebensmittel pro Jahr im Müll landen. Dies bedeute eine enorme Ressourcenverschwendung, die die globale Ungerechtigkeit weiter zementiert. Durch den Überfluss der einen würde die Armut der anderen wachsen. Der finanzielle Schaden sei enorm: Der Wert der weggeworfenen Lebensmittel belaufe sich auf 1,2 Billionen Dollar, dazu kommen noch die Kosten für deren Entsorgung.

Von Claudia Carell