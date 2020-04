Anstecken mal anders: Naunhof startet Plakat-Aktion

Naunhof

„Wir wollen einen Stein ins Rollen bringen, Menschen zum Mitmachen animieren.“ Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) am Donnerstagmorgen eine Plakataktion, die Naunhof in Zeiten der Corona-Krise ein wenig bunter machen soll. An ihrem Balkon im Rathaus brachten sie und Bauhof-Mitarbeiter Steve Oeser ein erstes bemaltes Tuch mit dem Motto „Gemeinsam sind wir stark!“ an.

„Das Coronavirus hat uns voll im Griff. Wo man hinsieht, wo man hinhört, gibt es kaum ein anderes Thema“, erklärt Conrad. Obwohl es nun besonders wichtig sei, die eigenen sozialen Kontakte auf ein Mindestmaß zu begrenzen, um die Ausbreitung der Seuche zu verlangsamen, wäre es dennoch eine Zeit, in der Menschen irgendwie zusammenrücken. „Das ist auch in Naunhof spürbar. Es geht um Solidarität und Empathie, es geht um den Erhalt unserer städtischen Vielfalt“, so Conrad.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Positive Botschaften gefragt

Deshalb initiiere die Kommune das Projekt, das dieses neue Miteinander öffentlich zeigen soll. „Überall in Deutschland bemalen Menschen Steine, die auf Wegen und Plätzen platziert werden, um dem Finder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wir in Naunhof wollen dieses Lächeln in Form von positiven Botschaften und Bildern auf Bettlaken oder Plakaten hervorlocken, die an Zäunen in den Vorgärten, in Fenstern oder an Balkonen aufgehängt werden sollen“, wirbt die Bürgermeisterin. „Überall im Stadtgebiet und in den Ortschaften können wir so unser neues Selbstverständnis präsentieren.“

Jeder aus der Kernverwaltung kann an diesem Bild mitwirken, das auch am Rathaus aufgehängt werden soll: Gabriele Gerstmeier, Uwe Hankwitz und Nicole Pfitzner (v.li.) greifen zu Pinseln. Quelle: Thomas Kube

Das Motiv, das jetzt am Rathaus zu sehen ist, entwarf Anja Gaitzsch von der KulturWerkstadt. Im Rathaus selbst gestalten Mitarbeiter in freien Minuten bereits eine zweite Leinwand. Auch die Beschäftigten der Stadtinformation schritten schon zur Tat. Und in der Stadtbibliothek wurde sogar an drei Foto-Collagen gearbeitet.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Freie Wahl der Motive und Techniken

„Leser schickten uns Fotos mit Botschaften, dass sie uns vermissen“, berichtet Leiterin Stefanie Teichmann. Sie sollen in einem Fenster ausgestellt werden – versehen mit einem großen Herz und der Botschaft „Liebe in Zeiten von Corona“. Bereits fertig sind zwei Zusammenstellungen von Bildern vergangener Buchsommer und mit neuen Buchtiteln. „Wann, wenn nicht jetzt? Lesen gibt uns die Freiheit zurück“, meint Teichmann.

Zwei von drei Collagen der Stadtbibliothek: Annett Martin hat sie mitgestaltet. Quelle: Thomas Kube

Welche Technik, welcher Untergrund, welches Motiv gewählt wird, bleibt also jedem selbst überlassen. „Hauptsache ist es, positive Gedanken zu versprühen“, sagt Anna-Luise Conrad und ruft dazu auf, das lange Wochenende zu nutzen, um sich von der Idee der Aktion anstecken zu lassen. „Also einfach mal loslegen. Die Initiatoren freuen sich auf zahlreiche Mitwirkende.“

Aktion mündet in Ausstellung

Sämtliche Plakate und Poster sollen fotografiert werden. Aus diesen Bildern wird laut Bürgermeisterin eine Ausstellung für die städtische Galerie Kugel gestaltet. Hinterher sollen sie ein Bestandteil der Ortschronik werden und somit nachfolgenden Generationen Aufschluss über die gegenwärtige Lage geben.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer