Corona-Demonstranten ziehen vor Wohnhaus von Petra Köpping in Grimma

Grimma

Im Grimmaer Ortsteil Höfgen haben sich am Freitagabend mehrere Menschen zu einem unangemeldeten Corona-Protest versammelt. Wie eine Polizeisprecherin in Leipzig sagte, kamen rund 30 Personen zusammen, die zum Teil mit Fackeln und Plakaten vor das Wohnhaus von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) zogen und lautstark ihren Unmut gegen die Corona-Beschränkungen zum Ausdruck brachten. Beim Eintreffen der Polizei löste sich die Versammlung schnell auf und einige Teilnehmer versuchten, zu flüchten. Die Beamten konnten jedoch einzelne Autos stoppen. „25 Identitäten wurden festgestellt“, so die Sprecherin. Es werden nun mehrere Verstöße gegen die Corona-Auflagen geprüft.

Von bw