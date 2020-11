Die Auswirkungen der Corona-Pandemie führt weiter zu drastischen Maßnahmen im Muldental. Nach einem erneuten Ausbruch in einem Altenheim in Brandis verhängt der Betreiber ein Besuchsverbot. In Nerchau muss eine Kita schließen. Sogar in der Grimmaer Verwaltung grassiert das Virus.