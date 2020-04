Landkreis Leipzig

Aktuell gibt 169 bestätigte Infektionsfälle im Landkreis Leipzig (Stand Freitagvormittag). Hintergrund für den sprunghaften Anstieg um 22 Fälle zum Vortag sind mittlerweile drei betroffene Pflegeeinrichtung im Landkreis.

Lesen Sie dazu:

Anzeige

Therapeutische Wohnstätte in Quarantäne gesetzt

Es liegen mittlerweile alle Testergebnisse von Bewohnern und des Personals vor. Mehrere infizierte Personen werden derzeit stationär behandelt. Diese Personen gehören Risikogruppen an. Welche Einrichtungen betroffen sind, berichtete das Landratsamt nicht. Die Statistik deutet jedoch auf eine Einrichtung in Borsdorf hin, wo am Freitag 27 Fälle registriert wurden. In Quarantäne sind aktuell 294 Personen im Landkreis erfasst. Es gibt es bereits vier Todesfälle im Landkreis Leipzig im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.

Von thl