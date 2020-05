Grimmas Jugendfeuerwehr hakt Jubiläum ab

Das Kindergetrappel jeden zweiten Freitag von 17 bis 19 Uhr ist verstummt. Wegen der Corona-Pandemie ruht bei der Jugendfeuerwehr Grimma seit Mitte März die Ausbildung vollständig. Jugendwart Ronny Granzow glaubt, dass das auch noch eine Weile so bleibt. „Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr ist das Wichtigste“, so der 31-Jährige. Seinen Worten zufolge werden so wenig Leute wie möglich ins Gerätehaus gelassen. So wird die Gefahr minimiert, das Virus einzuschleusen und eine Quarantäne aktiver Kameraden zu riskieren.

Zudem, weiß Granzow, ist ein Dienst mit Maske und Abstand gar nicht möglich. Ausbildung ist Team-Arbeit. Bei Trupp-Übungen oder in der Umkleidung geht es eng zu.

Die Führungscrew der Jugendwehr ist überzeugt, dass die Kinder und Jugendlichen sich auch zu Hause mit Feuerwehr-Themen beschäftigen. Sie seien für ihr Hobby Feuer und Flamme, betont Granzows Stellvertreter Thomas Kobbe. So gibt es einen Ausbildungshefter, den jeder Nachwuchskamerad in die Hand nehmen kann. Granzow glaubt deshalb nicht, nach der langen Pause bei Null anfangen zu müssen. „Wenn das im zweiten Halbjahr aber so weiter geht, werden wir uns etwas einfallen lassen.“ Er hoffe, dass nach den Sommerferien der Dienst wieder beginnen kann.

Kobbe befürchtet aber schon, dass die Zwangspause Nachteile mit sich bringt. Für Prüfungen wie die Leistungsspanne und die Jugendflamme brauche es Grundwissen, ein Training sei derzeit jedoch nicht möglich. Allerdings sind die an der Landesfeuerwehrschule abzulegenden Prüfungen für dieses Jahr ebenfalls abgesagt.

Zumindest können die Betreuer der Jugendwehr weiter zusammen kommen. Sie treffen sich zu ihren Diensten während der Einsätze. „Wir warten ständig auf Informationen und halten die Eltern der Kinder auf dem laufenden“, so Granzow.