Grimma

Vor Wochen verstrichen Corona-Impftermine wenig genutzt. In Grimma bot sich am Donnerstag und Freitag ein ganz anderes Bild, als erneut ein mobiles DRK-Impfteam in den Büros der Rentenstelle ankerte. Im strömenden Regen mussten die beschirmten Impfwilligen lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Zwei Stunden waren keine Seltenheit angesichts der Menschenschlange vorm Haus. Am Freitag ging es anfangs nicht vorwärts, weil zunächst die Notfall-Ausstattung vervollständigt werden musste. Dass etwas fehlt, sei erst am Morgen festgestellt worden, so DRK-Sprecherin Antje Wedler. Sicherheit sei aber oberstes Gebot.

Impfteam bis Ende Dezember alle zwei Wochen in Grimma

„Wir sind bis Ende Dezember aller zwei Wochen immer donnerstags und freitags hier“, wandte sich eine Frau des Impfteams an die Wartenden und bat um Verständnis. Den Personen am hinteren Ende stellte sie eineinhalb Stunden in Aussicht. „Im September und Oktober war es ruhiger“, erklärte die DRK-Mitarbeiterin. „Doch machen Sie jetzt mal den Fernseher an, dort heißt es ,geht boostern, geht boostern’.“ Dabei sei für manche noch Zeit. Allein am Donnerstag fertigte das Team 140 Personen ab, von denen sich 110 den dritten Schuss gegen das heimtückische Virus holten. Es wurden also auch Erst- und Zweitimpfungen vorgenommen.

16-Jährige holt sich den Piks „wegen der Einschränkungen“

Eine 40-jährige Grimmaerin, die bereits zweifachen Schutz hat, begleitete ihre Tochter zur Impfstelle. Gemeinsam war die Entscheidung gefallen, die 16-Jährige jetzt gegen das Virus zu immunisieren. „Wegen der Einschränkungen“, gab die Mutter unmissverständlich zu verstehen. „Sollen die jungen Leute zu Hause versauern?“, fragte sie angesichts der angekündigten 2G-Regel für viele Einrichtungen und Angebote. Die Tochter dürfte ungeimpft „nicht mal mit uns essen gehen“. Bei 2G könnten die jungen Leute nichts mehr unternehmen, „die tun mir alle leid“, so die 40-Jährige. Auch der Schutz für die 16-Jährige spiele eine Rolle, aber nicht vordergründig.

Eine Mitarbeiterin vom Impfteam spricht zu den Wartenden. Quelle: Thomas Kube

Die Grimmaerin hatte ihre etwas aufgeregte Tochter am Freitag extra aus der Schule genommen. Es sei schwierig, bei Ärzten einen Impftermin zu bekommen, erzählte sie. Beim Kinderarzt sei es erst ab Januar wieder möglich. Sie selbst will mit ihrer Booster-Impfung noch warten und erst mal Älteren den Vortritt lassen. Für eine Impflicht ist die 40-Jährige allerdings nicht: „Das sollte jeder für sich entscheiden.“ Und sie gibt zu, keine Nachrichten mehr zu verfolgen. Seit eineinhalb Jahren drehe sich alles nur noch um Corona: „Das macht die Leute kaputt.“

Bad Lausicker Pflegehelfer möchte seine Patienten schützen

Der 17-Jährige Lukas aus Bad Lausick holte sich in Begleitung des Vaters seine Zweitimpfung ab. Dem Krankenpflegehelfer geht es in erster Linie nicht mal um den eigenen Schutz, sondern „um den Schutz der Patienten“. Mit der vollständigen Impfung sei es aber nicht nur beruflich einfacher. „Es ist angenehmer, man kommt überall rein.“ Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen ist Lukas für eine einschneidende Maßnahme: Die Regierung müsste „mal komplett durchgreifen“.

Auch sein Vater betrachtet die Entwicklung mit Sorge. Die Personenansammlungen seien zu hoch, „eineinhalb Meter Abstand geht da gar nicht“, meinte er. Doch das Virus liege in der Luft. Für den 41-Jährigen, der in der Reinigung arbeitet, war es keine Frage, sich impfen zu lassen. „Ich möchte die Freiheiten genießen, wie sie möglich sind.“ Er habe aber auch seine Gesundheit im Blick. Und was würde er Impfgegnern ins Gesicht sagen? „Jeder ist für sich selbst verantwortlich.“ Verschwörungstheorien jedenfalls schenkt der Bad Lausicker keinen Glauben.

Mobile Impfteams derzeit an Belastungsgrenze Seit der Freigabe der Booster-Impfung in Sachsen für Menschen ab 18 Jahren verspüren die mobilen DRK-Impfteams verstärkten Andrang, sagt DRK-Sprecherin Antje Wedler. Die insgesamt 30 Teams hätten eine Tageskapazität von 3000 Impfungen, am Donnerstag seien über 4000 vorgenommen worden. Deshalb komme es zu längeren Wartezeiten, nachmittags seien Leute auch abgewiesen worden. Momentan sei die Nachfrage höher als das Leistbare. „Die Temas sind extrem gefordert“, so Wedler. Der Sprecherin zufolge liegt derzeit der Anteil der Drittimpfungen zwischen 20 und 60 Prozent. Ziel der mobilen Angebote sei es, wohnortnah die Impfung anzubieten. Die Örtlichkeiten würden in Abstimmung mit den Kommunen festgelegt. Ein Team setzte sich zusammen aus zwei bis vier vom DRK gestellten Helfern sowie aus einem Arzt und medizinischem Fachpersonal (ein bis zwei Leute) seitens der Kassenärztlichen Vereinigung. Wedler empfiehlt Impfwilligen, sich über die Termine auf der DRK-Homepage und drksachsen.de zu informieren.

Grimmaer stellt sich für die Booster-Impfung an

Thomas Jagemann stellte sich für die Booster-Impfung an. Er wolle beitragen, dass sich die vierte Welle nicht weiter ausbreitet, sagte der 49-jährige Grimmaer. Die Krankenschwestern hätten genug mitgemacht und Kinder ein Jahr lang gelitten: „Es ist nur ein kleiner Piks, mehr nicht.“ Die Intensivstationen dürften sich nicht unnötig füllen, die Pandemie verursache der Gesellschaft unheimliche Kosten. „Es ist besser, wenn sich viele impfen lassen“, bekräftigte der Informatiker, der für Impfverweigerer wenig Verständnis hat. Seiner Ansicht nach korreliert das Infektionsgeschehen mit der Impfquote: Wo wenig immunisiert werde, wie in Sachsen, „hat das Virus leichtes Spiel“.

Susanne und Dietmar Müller aus Wermsdorf lassen sich in Grimma impfen. Quelle: Thomas Kube

Wermsdorfer Paar hat kein Verständnis für Impfverweigerer

Susanne und Dietmar Müller aus Wermsdorf hatten sich schon Donnerstag angestellt, aber ein kleines Kind dabei und sich deshalb wieder ausgereiht. Am Freitag probierten sie es mit einem zweiten Anlauf. Nach sieben Monaten wollten sie sich die Auffrischung holen, weil sie überzeugt sind, dass die Impfung hilft. „Wir fühlen uns so sicherer“, erzählte die 63-Jährige. Die Infektionszahlen würden wohl auch deshalb steigen, weil die Wirkung des Vakzins nachlässt. „Wir wollen uns ja nicht wieder einsperren lassen“, brachte ihr Mann den zweiten Aspekt ins Spiel. Impfverweigerer jedenfalls kann das Paar nicht verstehen und würde den momentan heftig diskutierten Impfzwang im Gesundheitswesen befürworten. „Wir hätten heute noch die Pocken ohne Impfpflicht“, so die Frau.

Von Frank Prenzel