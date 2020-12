Landkreis Leipzig

Der Landkreis Leipzig verschärft die Corona-Regeln. Demnach gelten in der Region ab Donnerstag Ausgangsbeschränkungen, wie die Kreisbehörde am Mittwoch mitteilte.

Infektionen steigen weiter stark an

Obwohl der Kreis Leipzig den Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner noch nicht erreicht hat, ab dem die Verschärfung verpflichtend anzuordnen wäre, habe man sich zu den Maßnahmen entschieden, so Behördensprecherin Brigitte Laux. Die Infektionen seien auch im Landkreis seit mehreren Wochen konstant auf hohem Niveau von über 100 bis 150 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen. „Regionale Schwerpunkte sind nicht mehr erkennbar. Die Entwicklung der Infektionszahlen zeigt weiterhin eine stark steigende Tendenz.“ Aus diesem Grund seien die bisherigen Maßnahmen nicht mehr ausreichend, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Zudem sei auch die Lage im gesamten Freistaat mit nahezu flächendeckender Überschreitung des Inzidenzwertes von 200 äußerst kritisch.

Erste sächsische Landkreise hatten bereits am Wochenende die Zügel angezogen. Der Landkreis Leipzig ist der letzte, der nunmehr schärfere Regeln auf den Weg bringt.

Neue Corona-Regeln gelten ab 3. Dezember

Folgendes gilt laut Kreisbehörde ab 3. Dezember: Das Verlassen der eigenen vier Wände ist nur noch aus triftigen Gründen erlaubt. Dazu zählen Wege zur Arbeit, zum Einkauf, zur Schule und zur Kita. Für die grundsätzliche Beschränkung von Versammlungen gilt eine Obergrenze von maximal 200 Teilnehmern. Für Sport und Bewegung ist ein 15-Kilometer-Umkreis zulässig.

Die Maskenpflicht unter freiem Himmel wird noch einmal ausgeweitet. Sie gilt generell in Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen sowie auf öffentlichen Parkplätzen und Parkplätzen vor Einkaufszentren, Geschäften und Läden, in Parkhäusern, Parkgaragen, auf Parkdecks, in öffentlich zugänglichen Parkanlagen sowie auf Spiel- und Sportplätzen.

In all den genannten Bereichen darf zudem kein Alkohol verkauft oder ausgeschenkt werden – damit ist auch Glühwein tabu. Auch das Konsumieren von Alkohol in diesen Bereichen ist nicht mehr erlaubt.

Darüber hinaus gelten die Regelungen der Sächsischen Corona-Schutzverordnung.

Im einzelnen nachzulesen sind die Verordnungen auf der Internetseite des Landratsamts.

Von Simone Prenzel