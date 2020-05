Grimmaer Reisebüro-Inhaber fordert Schutzschirm für Branche

Grimma/Leipzig

Die Corona-Krise trifft die Reisebranche besonders hart. Auch Reiseverkäufer Bernd Gräske kämpft mit den Auswirkungen der weltweiten Reiseverbote und Beschränkungen. Der im Grimmaer Stadtteil Hohnstädt lebende Unternehmer läuft Sturm bei Politikern in Bund und Land – und kann weder verstehen noch akzeptieren, dass die Branche in Sachsen bislang hängen gelassen wird.

Gräske gründete vor 30 Jahren mit einem Partner das Reisebüro Reudnitzer Reisen, führt heutzutage als alleiniger Inhaber vier Filialen in der Messestadt und gibt zwölf Mitarbeitern nebst einem Lehrling Lohn und Brot. Die Krise, in die er unverschuldet geraten ist, muss er wie einen Tsunami empfinden.

Keine Einnahmen, viele Ausgaben

„Seit Mitte März verdienen wir null Euro“, gibt der 58-Jährige zu verstehen. Dabei laufen monatlich Kosten von rund 50.000 Euro auf, allein die Miete der vier Büros verschlingt etwa 8000 Euro. Gräske kam nicht umhin, sein Team in Kurzarbeit zu schicken, obwohl „gefühlt mehr zu tun war“ – mit Stornierungen, Unterbrechungen und Auszahlungen. Seit einigen Tagen sind die Filialen wieder stundenweise geöffnet.

Gräske verliert die Früchte eines Dreivierteljahres. In die Vermittlung von Reisen, nicht selten individuell zugeschnitten, „stecken wir richtig viel Arbeit“. Doch weil die Reisen nicht zustande kommen, verlangen Veranstalter wie TUI und DER die Vermittlungsprovision zurück. Das ist rechtlich unstrittig, treibt aber Reisebüros wie Reudnitzer Reisen noch tiefer in Zahlungsschwierigkeiten. „Bei uns ist das ein erheblicher sechsstelliger Betrag“, nennt Gräske eine Größenordnung.

Rückzahlungen verschärfen Lage

Dass er in den letzten Wochen keine einzige Reise verkaufen konnte, liegt auf der Hand. Doch die Auszahlung von Kunden, die Reisen stornieren und ihr Geld zurück wollen, verschärft die Lage. Gräske plädiert deshalb vehement für die bereits in einigen europäischen Ländern praktizierte Gutschein-Lösung. Danach übernimmt der Staat die Bürgschaft über den Gutschein, der bis Ende 2021 eingelöst werden kann, und trägt so das Risiko, falls der Reiseveranstalter pleite geht. Die Bundesregierung zieht dabei nun endlich mit. Am Mittwoch fasste sie einen entsprechenden Kabinettsbeschluss, ein Gesetzentwurf soll in Kürze vorgelegt werden. Bei vor dem 8. März 2020 gebuchten Reisen, die wegen der Pandemie nicht stattfinden können, kann der Reiseveranstalter den Reisenden demnach einen Gutschein mit staatlicher Garantie anbieten. Kunden können aber auch weiterhin auf die Erstattung pochen.

Gräske: „Unser großes Ziel ist es, dass der Kunde seine Reise nicht storniert, sondern verlegt.“ Denn das verschafft seiner Firma, die in normalen Zeiten fast 95 Prozent ihres Umsatzes mit dem Verkauf von Flug- und Fernreisen sowie Kreuzfahrten einfährt, etwas Luft.

Kostenloses Stornieren nur bis Mitte Juni

Gräske macht auf einen weiteren Punkt aufmerksam, der den Reisebüros das Leben schwer macht. Verbraucherschützer würden behaupten, sagt er, dass die Leute ihre Reisen bis Jahresende kostenlos stornieren können. „Das ist nicht korrekt.“ Die Reisewarnung gelte momentan bis 14. Juni, nur Reisen bis zu diesem Zeitpunkt könnten ohne Verlust storniert werden.

Gräskes Unternehmen ist zu groß für die Soforthilfe, die Kleinstfirmen in Sachsen beantragen können. Weil das andere Bundesländer anders handhaben und ihre Reisebüros stützen, spürt der Hohnstädter zu allem Übel eine Wettbewerbsverzerrung. „Der Föderalismus fällt mir auf die Füße. Warum ist Sachsen nicht in der Lage, uns mit einem Zuschuss zu helfen“, fragt Gräske.

Von den Milliarden für TUI „kommt kein Euro an“

Dass der Bund in der Krise dem Reisekonzern TUI mit einem 1,8-Milliarden-Kredit beisteht, mag der Hohnstädter verstehen, doch die Enttäuschung sitzt tief: „Davon kommt kein einziger Euro bei uns an.“

Beim Protest in Leipzig war auch Reudnitzer Reisen dabei. Quelle: Kempner

Der 58-Jährige hat sich mit der Forderung nach einem Schutzschirm bereits zweimal an Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) gewandt. Er verfasste einen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und dessen Tourismusbeauftragten Thomas Bareiß. Auch 40 Bundestagsabgeordnete bekamen Post von Reudnitzer Reisen. Die Reaktion war niederschmetternd. Nicht mehr als „zwei, drei leere Antworten“ erreichten Gräske, der sich mit seiner Firma auch bei den Protesten der Branche in Dresden und Leipzig einreihte.

Aktion Teamplayer hilft Firma und Tierheim Schkortitz

„Ich habe nicht vor, aufzugeben“, bekräftigt der studierte Diplom-Ökonom, der nach eigenen Angaben in den drei Jahrzehnten ohne Kredit auskam, höchste Bonität genießt und ein „tolles Team“ hinter sich weiß. Und auch in der schweren Zeit will Gräske an seinem sozialen Engagement festhalten. Die von ihm und seiner Frau Annett Antonia ins Leben gerufene Aktion Teamplayer verbindet deshalb Hilfe für die Firma mit Hilfe fürs Tierheim im Grimmaer Ortsteil Schkortitz, dessen Fördermitglied Gräske ist.

🍀🐞🍀🐞🍀🐞🍀🐞🍀🐞🍀🐞🍀🐞🍀🐞🍀🐞 Heute mache ich mal ein bissel Werbung für mein Lieblingsreisebüro. Hier werdet Ihr von den... Gepostet von Kosmetik und Podologie Birgit Pfundt-Hering am Freitag, 8. Mai 2020

Das Grimmaer Tierheim im Ortsteil Schkortitz braucht Hilfe. Vereinsvorsitzende Ricarda Höfer freut sich über jede Spende und auch dauerhafte Sponsoren. Dazu gehört auch Bernd Gräske, der Inhaber des Leipziger Reisebüros Reudnitzer Reisen. Sein Unternehmen ist selbst in Schwierigkeiten, mit der Aktion Teamplayer bittet Gräske um Hilfe, auch für Hund Milow. Quelle: Thomas Kube

„Uns hilft jeder Euro“, so der Unternehmer. „Mein größtes soziales Projekt ist der Erhalt der Arbeitsplätze.“ So wirbt er seit Anfang Mai um Spenden. In Anlehnung ans Firmenjubiläum gehen 30 Prozent jeder Zuwendung ans Tierheim – speziell gedacht für den Hund Milow mit seinem Herz erweichenden Blick. Jeder Teamplayer, der mindestens 50 Euro überweist, erhält als Dankeschön-Paket drei sächsische Produkte: ein Glas Honig vom Bad Lausicker Imker Jürgen Berger, Kräutertee von der Lichtensteiner Manufaktor „Zum Kräuterberg“ und eine Flasche vom Weingut Schloss Proschwitz. Der Aufruf ist unter anderem bei Facebook und auf der Homepage der Firma veröffentlicht. Übrigens packt Reudnitz Reisen auch seit vier Jahren Weihnachtspäckchen für rumänische Kinder. Daran soll ebenfalls nicht gerüttelt werden.

Von Frank Prenzel