Corona-Krise: In Köllmichen kräht Karfreitag kein Hahn

Köllmichen

Karfreitag gilt als stiller Feiertag. Nun ist er noch stiller. Kein Tanz, kein Fußball, kein Volksfest und – diesmal auch kein Wettkrähen in Köllmichen. Bislang drückten die Gesetzeshüter beide Ohren und selbst das Hühnerauge zu, erlaubten das muntere Spektakel zu beinahe nachtschlafender Zeit. Schließlich prophezeite Jesus seinem Jünger Petrus: „Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.“ Bibel, Karfreitag, Hähne, das passt.

So wussten Bauer Wilfried Große und seine örtlichen Geflügelzüchter 19 Jahre den Herrn an ihrer Seite. Doch in Zeiten von Corona scheint selbst Gott auf Sicherheitsabstand zu gehen: Ausgerechnet die 20. Auflage von Sachsens größtem Hähnekrähen, noch dazu in einem der kleinsten Dörfer überhaupt, muss ausfallen. Die Veranstalter haben Verständnis für die Entscheidung. Und doch: „Wir sind sehr traurig.“

Einfache Spielregeln: Ein Schrei, ein Strich

Zum runden Geburtstag hatten sie so viel vorbereitet: Schaubrüten, Kindereisenbahn, Kutschfahrten. „Erstmals hatten wir Stecktafeln für jeden Käfig gedruckt – mit Nummer und Datum. Das ist nun alles für die Katz’.“ Ein Schrei, ein Strich. Die kultige Suche nach dem Goldenen Hahn ist längst reif für die Goldene Henne. Die Macher auf dem Hof des mit der Schnabelmütze gekrönten Wilfried dem Großen planten sogar eine echte Premiere.

Erstmals sollten nicht nur die Ur-Zwerge, Zwerghühner und Großen Hähne den Schreihals des Tages ermitteln. Auch die sogenannten Lachhähne hätten miteinander gewetteifert. Kein Witz! Hie-hie-hie statt kiekeriki. Da lachen sprichwörtlich die Hühner. Dirk Lippe aus Liptitz bei Wermsdorf und der ortsansässige Heiko Große, Sohn von Wilfried, hatten sich im Vorfeld solche leicht zu erheiternden gefiederten Lieblinge zugelegt.

Langzeitkräher scharren schon mit den „Hufen“

Dabei gebe es noch ganz andere Krääääaturen, winkt der 73-jährige Hofnarr Große ab. „Wir haben auch Langzeitkräher, die rufen bis zu 25 Sekunden lang. Mal sehen, ob wir sie demnächst mit einbauen.“ Gerade die Langzeitkräher waren zuletzt klar im Nachteil, denn die Schiedsrichter bewerteten bislang nur die Quantität, nicht die Qualität der Anschläge. Rekordhalter ist Werner Schmidt aus Prösitz. Sein Antwerpener Bartzwerg krähte 223 mal in der Stunde.

Es werde ihm nicht leicht fallen, Karfreitag in aller Stille zu verleben, sagt Wilfried Große. Der dreifache Europameister in der Putenzucht darf mit seiner Frau Eleonore noch nicht mal den Enkeln Philipp und Helene begegnen. Wahrscheinlich wird er sich als Hahn im Korbe nach einem guten Essen etwas die Beine vertreten. Die Dorfstraße wird wie immer menschenleer sein. Vollgeparkt war sie bisher nur am Karfreitag, der beinahe zum Carfreitag mutierte.

Runder Geburtstag wird im nächsten Jahr nachgeholt

Was bleibt, sei die Hoffnung, dass die Epidemie bald eingedämmt ist. Große brennt schon auf den Karfreitag in einem Jahr. „Dann holen wir den 20. Geburtstag unseres Hähnekrähens nach. Versprochen!“

Mal sehen, für wen die Veranstalter dann wieder spenden. Zuletzt hatten sie drei Hühner von Zootierpfleger Jörg Gräser, bekannt aus Elefant, Tiger & Co., zugunsten eines Nashorn-Projekts in Afrika versteigert.

Spaßmacher Große freut sich vor allem wieder darauf, die bis zu 1000 Besucher in seinen heiligen Hallen zum Lachen zu bringen. Er kennt seine Festgemeinde am besten. An Karfreitagen strömt sie lammfromm, in aller Herrgottsfrühe und bei freiem Eintritt herbei. Bekreuzigen müsse sich bei ihm niemand. Trotzdem erwartete der Gastgeber seine Gäste aus nah und fern mit einem Warnschild: „Achtung, betrunkene Leute kreuzen.“

Von Haig Latchinian