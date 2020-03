Corona-Krise: Muldentaler enttäuscht von Merkel

Muldental

Sie sollte den Ernst der Lage deutlich machen und ein Aufruf an alle sein, sich während der Corona-Krise solidarisch zu verhalten. Die Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel an die Nation trifft allerdings auf ein sehr geteiltes Echo bei den Menschen im Muldental. Sie sind hin- und hergerissen, schwanken zwischen Zuversicht und Verdruss, erregen sich massiv über Politik und Staat, wollen das jedoch nicht namentlich tun. Das zeigt eine Umfrage nach der Fernsehansprache nach der Botschaft für den Einzelnen.

„Das wollen Sie jetzt nicht wirklich wissen?“, stellte ein Mann vor dem Obi-Baumarkt in Grimma die Gegenfrage und fügte an: „Mehr muss ich wohl nicht sagen.“

Präsenz der Kanzlerin in unruhigen Zeiten kommt gut an

Thorsten Bolte vom Göschenhaus in Hohnstädt wird konkreter: „Schön, dass die Kanzlerin noch da ist. In den letzten Monaten hat sie sich ja sehr rar gemacht, so mein persönlicher Eindruck. Was sie aber gesagt hat, fand ich beruhigend. Sie hat vor schlimmen Szenarien gewarnt, aber auch Hoffnung gemacht, das fand ich schon okay“, sagte der gerade 50 Jahre alt gewordene Bolte, der sein Jubiläum aber leider so nicht feiern kann, wie er wollte.

Was die Präsenz der Kanzlerin angeht, sagte eine Frau, die ehemals in Grimma als Lehrerin arbeitete: „Ich empfinde es schon lange so, dass Frau Merkel sich mehr um das, was in der Welt passiert, kümmert, statt um das eigene Volk. Natürlich hat sie eine gute Rede gehalten, aber eine gute Rede kann ich auch halten. Ich glaube, dass sie gar nicht weiß, wie es dem Normalbürger gerade jetzt in Zeiten des strengen Verzichts wirklich geht.“

Angst vor schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen

Ein Ehepaar vor dem Netto in Hohnstädt sprach Tacheles. „Für mich ist das alles nur künstlich aufgebauscht. Ich brauche keine Hygienetipps von der Kanzlerin, ich brauche Sicherheit, was die Zukunft angeht, aber die hat sie mir nicht vermittelt“, sagt der Mann. Seine Gattin indes gefürchtete, „dass die Corona-Pandemie zwar tatsächlich existiert, aber Aufhänger für ganz andere politischen Entscheidungen sein wird. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir eine Geldabwertung erleben oder eine rein zufällige Marktbereinigung.“ Nicht minder pessimistisch äußerte sich Wolfgang Golla. „ Deutschland steht zwar gut da, aber ohne wirtschaftliche Verlierer wird das nicht abgehen. Da kann die Politik versprechen, was sie will. Und leider haben die meisten Menschen kein Vertrauen in das, was die da oben uns versprechen“, sagte der 59-Jährige.

Zweifel am Verständnis für den Ernst der Lage

„Was soll die Kanzlerin auch schon sagen…?! Ich persönlich habe den Eindruck, dass viele Menschen gar nicht den Ernst der Lage erkannt haben“, sagte ein ehemaliger Kleinunternehmer aus Trebsen. Er sieht verschiedene Fehlentscheidung aus der Vergangenheit als Ursache für das Ausmaß der Corona-Krise. „Was im Gesundheitswesen dem Sparzwang zum Opfer gefallen ist, und dass wir sogar Medikamente zumeist nur aus Fernost beziehen, all das fällt uns jetzt auf die Füße. Dazu hätte ich mir auch von Frau Merkel ein Statement gewünscht“, sagte der 64-Jährige.

„Seriös, vertrauenserweckend und zielführend“ bewertete Thomas Ulbricht in Trebsen die Merkel-Rede. „Vielleicht auch, weil sie die berühmten drei Worte vermieden hat: Wir schaffen das“, fügte der 45-Jährige verschmitzt an.

Von Frank Schmidt