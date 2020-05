Rittergut Trebsen bittet um Spenden

Trebsen

Geschlagen geben will sich der Förderverein Rittergut Trebsen durch die Corona-Epidemie nicht. „Wir kämpfen ums Überleben“, versichert sein Vorsitzender, Uwe Bielefeld. Da er auf keine zusätzliche staatliche Förderung zu der schon bestehenden bauen kann, bittet er die Öffentlichkeit jetzt um Spenden, mit denen sich die enormen Verluste minimieren lassen.

Einen Schaden von rund 10 000 Euro hat er für die Zeit bis Ende Juni errechnet, weil alle Konzerte, Ganztagsangebote für Schulen, Treffen von Interessengemeinschaften und geologische Führungen abgesagt werden mussten. „Danach sind Sommerferien, und es findet sowieso nichts statt“, blickt er weiter voraus und verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, „wenigstens im September mit kleineren Veranstaltungen beginnen zu können.“

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Highlandgames fallen definitiv aus

Bei der bereits verkündeten Absage der Talisker Highlandgames bleibt es aber, auch wenn es weitere Lockerungen geben sollte. „Dort lässt sich kein Abstand von 1,50 Metern einhalten, dann könnte keine Band mehr auftreten“, verdeutlicht Bielefeld. „Und einen Schnellschuss mit einer abgespeckten Version wollen wir nicht.“ Lieber sollen die Schottenspiele, die im Vorjahr knapp 10 000 Besucher zählten, 2021 wieder in vollem Umfang laufen.

Sie waren stets das Ereignis, von dem das Rittergut Trebsen hauptsächlich lebte. Mit dem Ausfall ergibt sich ein Fehlbetrag von über 50 000 Euro, der sich laut Bielefeld auch durch Kurzarbeitergeld und Gehaltsverzicht nicht ausgleichen lässt. Ganz allein gelassen wird er aber nicht.

Staat hilft im Überlebenskampf

„Beihilfen erhalten wir vom Kulturraum Leipziger Raum, der alle Anstrengungen unternimmt, dass kein Kulturverein in Insolvenz gerät“, fährt Bielefeld fort. „Deshalb können wir auf Fördermittel zugreifen, die erst für später zugesagt worden waren.“ Hinzu komme die Unterstützung durch das Jobcenter. Zusammen macht das zwar über 50 Prozent der Ausgaben aus; genau deshalb greifen allerdings keine weiteren staatlichen Hilfsprogramme für den gemeinnützigen Verein.

Zusätzlich Spenden nötig

„Je länger sich das alles hinzieht, umso schwieriger wird es für uns“, sagt der Vorsitzende. „Um dem eigenen Untergang nicht tatenlos zuzusehen, müssen wir Aktivitäten entwickeln, die kurz- und mittelfristig bei der Problemlösung helfen.“ Deshalb bitte der Verein die Allgemeinheit um Unterstützung mit Spenden.

LVZ-Aktion: Gemeinsam gegen Coronafolgen Viele Kleinunternehmer in Leipzig und Umgebung wehren sich gegen die drohende Pleite und stellen auf Online- und Lieferservice um. Wir zeigen, wer mitmacht. Gewerbetreibende können sich in unserem Angebot weiter kostenlos eintragen. Hier geht es zur LVZ-Aktion.

Dadurch werde geholfen, „sowohl ein anspruchsvolles Konzertprogramm zu ermöglichen als auch die Durchführung von Kinder- und Familienprojekten und den Ausbau der Geo-Erlebniswerkstatt fortzusetzen.“ Als Anreiz würden Konzerte mit beliebten Bluesmusikern sowie attraktive Preise aus dem Bergelager für historische Baustoffe verlost. Auf Wunsch gibt’s Spendenbescheinigungen.

Bereit für einen Neustart

Begonnen hatte das Jahr für den Verein vielversprechend. Im Januar und Februar waren die Bluesnächte ausverkauft. Es konnten mehr Schulen für Projekte in der Geo-Erlebniswerkstatt gewonnen werden. „Wir befanden uns in einer guten Entwicklungsphase, bis der Einbruch kam, der desillusionierte“, rekapituliert Uwe Bielefeld, der verspricht: „Wir stehen in den Startlöchern, das Leben in Trebsen wieder aktiv mitzugestalten, auch wenn die Politik der kleinen Schritte Planungen erschwert.“

Spendenkonto:

Sparkasse Muldental

IBAN: DE85 8605 0200 1010 0349 24

BIC: SOLADES1GRM

Verwendungszweck: Unterstützung Kultur-Netzwerk

Von Frank Pfeifer