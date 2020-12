Corona-Pandemie: Künstler und Schlosser helfen in Pflegeheimen

Landkreis Leipzig

Test positiv: Das bedeutet für viele Fachkräfte in Pflegeheimen und Kliniken Quarantäne und eventuell eine Erkrankung an Covid-19, die sie über längere Zeit auskurieren müssen. In der Pflegebranche ist das Personal ohnehin seit Jahren dünn gesät – momentan ist es mehr als schwierig.

Der Landkreis Leipzig startete deshalb einen Aufruf nach Pflegehelfern. Mehr als hundert Bewerber gibt es bislang, sagte Sozialamtsleiterin Karina Keßler und freut sich über die Resonanz: „Das ist eine große Hilfe. Wir sind sehr dankbar.“

Bewerber aus ganz verschiedenen Branchen

Neben beruflich „vorbelasteten“ Pflegekräften meldeten sich Musiktherapeuten, Künstler, Schlosser, Friseure, Sozialarbeiter, Zimmerleute, Hausmeister sowie Studenten und Auszubildende. Auch Immobilienmakler, Pädagogen, Journalisten, Hotel- und Restaurantfachkräfte helfen in der Not aus.

„Viele von ihnen sagen: Ich kann derzeit nicht arbeiten, aber ich bleibe nicht zu Hause, ich möchte etwas tun und gerne helfen“, so Keßler. Wichtig bei der Bewerbung sei die Frage: Was traue ich mir zu? Wo möchte ich eingesetzt werden? Dabei spiele nicht in erster Linie die Ausbildung eine Rolle: „Manch einer hat seine Eltern jahrelang gepflegt und dadurch viel Erfahrung.“ Wer unsicher ist, könne gern mit Karina Keßler oder Pflegekoordinator Nils Neu vorab telefonieren.

Vermittlung in 47 Pflegeheime

Viele Bewerber wurden bereits in eins der 47 Pflegeheime im Landkreis vermittelt. Eingesetzt werden sie in der pflegerischen Unterstützung, der Hauswirtschaft und als Assistenz bei der Schnelltestung. Oder sie helfen in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung. Auch Krankenhäuser haben jetzt dringenden Bedarf für diese Helfer angemeldet.

Die wenigsten von ihnen arbeiten einige Stunden im Ehrenamt, sondern bekommen einen befristeten Arbeitsvertrag mit entsprechender Vergütung. Manche entscheiden sich für einen Minijob, andere für 40 Stunden in der Woche. Die konkreten Details stimmen die Altenpflegeheime, Pflegedienste, Krankenhäuser und Wohnheime für Menschen mit Behinderung direkt mit den Bewerbern ab.

„Jede helfende Hand wird gebraucht“

Nach wie vor werden weitere Pflegehelfer für den Landkreis Leipzig händeringend gesucht. „Jede helfende Hand wird gebraucht“, so die Amtsleiterin. Das Anmeldeformular ist zu finden aufhttps://www.landkreisleipzig.de/pressedokumente/dok_20201223114628_55ea887b8b.pdf

Weitere Informationen oder Nachfragen sind möglich bei Kreissozialamtsleiterin Karina Keßler und Pflegekoordinatior Nils Neu, Telefon 03433/2 41 21 00 und 2 41 21 37; E-Mail: karina.kessler@lk-l.de und nils.neu@lk-l.de.

Von Claudia Carell/okz