Corona-Pandemie: Nerchauer SV verschiebt Jubiläumsfeier

Grimma/Nerchau

In seiner jetzigen Form wurde der Nerchauer Sportverein vor 30 Jahren aus der Taufe gehoben. Die Corona-Pandemie macht nun einen dicken Strich durch den diesjährigen Jubiläums-Zeitplan. Zum Auftakt sollte am 18. April im Bürgerzentrum von Nerchau ein Sportlerball über die Bühne gehen. Und für den 28. April war ein offener Gymnastikabend mit Gudrun Paul in der Nerchauer Turnhalle geplant. „Beide Veranstaltungen können wegen der Corona-Krise nicht termingerecht durchgeführt werden. Sie fallen aber nicht aus, sondern werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt“, teilt Vereinsvorsitzende Elke Langer mit.

Anregung in Online-Gruppe oder per Handzettel im Briefkasten

„Wir sind und bleiben optimistisch“, bekräftigt die Chefin des Nerchauer SV 90. „Der Sport verbindet unsere 215 Mitglieder in den fünf Abteilungen.“ Ihren Worten zufolge halten die Abteilungsleiter auch in dieser Krisenzeit die Verbindung zu den Mitgliedern und motivieren sie zum selbstständigen Sporttreiben.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Zum Beispiel gibt es in der Abteilung Turnen jeden Dienstag, pünktlich zur Trainingszeit, gezielte Anregungen für gymnastische Übungen. Genutzt wird dazu die WhatsApp-Gruppe. Wer ihr nicht angehört, erhält einen persönlichen Übungszettel im Briefkasten, erläutert Langer. So kann sich jeder zu Hause fit halten.

Firmen unterstützen Nerchauer Verein

Bereits im Januar hatte der Verein die Gewerbetreibenden im ehemaligen Stadtgebiet von Nerchau angeschrieben und um finanzielle Unterstützung der Feierlichkeiten und Veranstaltungen zum 30-jährigen Bestehen gebeten. Das Ergebnis war beeindruckend, mehr als 20 Firmen steuerten etwas bei. „Es sind bereits viele Spenden eingegangen, für die wir uns schon einmal herzlich bedanken wollen“, so die Vereinsvorsitzende. „Wir versprechen, dass wir sie alle zweckgebunden einsetzen werden.“ Die neuen Termine der Veranstaltungen stehen noch nicht fest.

Von LVZ