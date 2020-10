Corona-Pandemie: So sieht Grimmas Finanzlage aus

Grimma

Die Stadt Grimma hofft, dass die Gewerbetreibenden der Stadt gut durch die Corona-Krise kommen und so die Gewerbesteuer-Ausfälle in diesem und in den folgenden Jahren nicht so drastisch ausfallen wie befürchtet. 2020 sieht der Etat 8,5 Millionen Euro an Gewerbesteuer-Einnahmen vor, Stand jetzt gibt es wohl einen Einbruch von 400.000 Euro, sagte Kämmerin Grit Naujoks, als sie dem Stadtrat den Finanzbericht fürs erste Halbjahr vorstellte. Beim Anteil an der Umsatzsteuer geht die Stadt Grimma von Ausfällen in gleicher Höhe aus.

Schwimmhalle und Sportstätten lagen im Lockdown brach

Der Kommune gingen des weiteren unter anderem Einnahmen verloren, weil im Lockdown Schwimmhalle und andere Sportstätten brach lagen. „Auch bei den Verwaltungsgebühren werden wir nicht die Zielgröße erreichen“, so die Chefin des Finanzamtes. Auf der anderen Seite führte das Virus zu ungeplanten Ausgaben in Höhe von rund 85.000 Euro. Laut Naujoks wurden mit dem Geld Desinfektionsmittel, Schutzmasken und Trennwände für die Verwaltung bezahlt sowie der städtischen Online-Handel während des Lockdowns unterstützt.

Verluste werden durch Unterstützung aufgefangen

Schätzungen zufolge nimmt die Stadt in diesem Jahr rund 1,1 Millionen Euro weniger ein als geplant. Allerdings erhielt sie im August rund 1,2 Millionen Euro durch die gesetzlich fixierte Unterstützung des Freistaates für die Kommunen. „Diese Mittel decken für dieses Jahr höchstwahrscheinlich unsere Ausfälle“, so Naujoks. „Wir wissen aber nicht, wie sich die Jahre 2021 und 2022 gestalten werden. Wir können nicht in die Glaskugel schauen, ob durch die Pandemie mit weiteren Folgen zu rechnen ist.“

Verschobene und ausgefallene Veranstaltungen

Die Corona-Krise wirkt sich zum Teil auch positiv auf die Stadtkasse aus, weil Veranstaltungen ausfielen und die geplanten Ausgaben nicht abgerufen werden mussten. So wurde das „Freude“-Fest zur Inbetriebnahme der Hochwasserschutz-Anlage ins nächste Jahr verschoben. Andere Feste, die die Stadt unterstützt, fanden ebenso wenig statt wie von der Kommune organisierte Kultur-Offerten.

Ursprünglich wollte Grimma in diesem Jahr für den Breitbandausbau einen Kredit in Höhe von reichlich sechs Millionen Euro aufnehmen. Das sei noch nicht notwendig, erklärte die Kämmerin, da der Baustart erst 2021 erfolge. Die Rechtsaufsicht hat das Darlehen genehmigt.

