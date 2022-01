Corona-Testmobil rollt jetzt auch in die Grimmaer Dörfer

Grimma

Es ist ein umgerüstetes Wohnmobil: Seit mehr als einem Monat steht das Testmobil der Grit Böhmann und Annalena Böhmann GbR am Grimmaer Bahnhof und bietet täglich zu den Pendler-Stoßzeiten kostenlose Corona-Bürgertests an. Seit Montag werden nun zusätzlich Grimmaer Ortsteile angesteuert.

Abgestimmt mit der Stadt Grimma

„Die Stadtverwaltung hat über die Ortsvorsteher den Bedarf ermittelt und uns einen Fahrplan erstellt“, erläutert der für die Organisation verantwortliche Andreas Böhmann, der in Grimma auch das Regio Outlet betreibt. Jene Ortsteile, in denen lokal Dienstleister bereits Test anbieten, würden bewusst nicht angefahren. Momentan sei das Testmobil montags und donnerstags in Großbardau, Großbothen, Leipnitz, Dürrweitzschen und Mutzschen unterwegs.

Konkret ist das zum Beispiel am 13. Januar um 8.30 Uhr an der „Weintraube“ in Großbardau, um 9.15 Uhr im Edeka in Großbothen, um 13 Uhr an der Agrarproduktion in Leipnitz, um 13.45 Uhr am Bürgertreff in Dürrweitzschen und um 14.30 Uhr am Norma in Mutzschen. Alle aktuellen Standorte und Standzeiten finden sich jeweils im Internet unter https://meingrimma.de/corona-tests-grimma.

Weiter Testangebot am Oberen Bahnhof

Das Testangebot am Bahnhof in Grimma bleibt erhalten: Montag bis Freitag von 5 bis 8 und 16 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 16 bis 19 Uhr.

„Mit unserem Testmobil sind wir extrem flexibel, können also auch auf kurzfristige Anforderungen durch Unternehmen, Gastronomie und andere reagieren“, erläutert Böhmann. Durch das völlig papierlose System entstünden keine oder kaum Wartezeiten. Das Ergebnis komme in jedem Fall direkt aufs Handy. Für die Probe muss das Mobil nicht betreten werden, sie wird durchs Fenster hindurch entnommen.

Das Testmobil wird mit Beauftragung durch das Landratsamt des Landkreis Leipzig betrieben.

Von LVZ