Corona-Testmobil rollt über Grimmaer Dörfer – lohnt sich das?

Grimma

Testen, testen, testen. Die aktuellen Corona-Regeln mit 3G, 2G plus und dem Negativ-Nachweis für den Arbeitsplatz führen zu einer hohen Nachfrage der kostenlosen Schnelltests. Die Grit Böhmann und Annalena Böhmann GbR aus Grimma nutzt das als geschäftliches Standbein und hat ein Wohnmobil zum Testmobil umfunktioniert. Am Standplatz Oberer Bahnhof werden vor allem Pendler angesprochen. Seit Anfang des Jahres rollt das Fahrzeug aber auch übers Land. Ganz aktuell: Freitags und sonnabends wird es von 16 bis 19 Uhr im Grimmer Zentrum platziert, um potenziellen Restaurantbesuchern den schnellen Test zu ermöglichen. Denn in den Gaststätten gilt mittlerweile 2G plus – bei einer möglichen Öffnung bis 22 Uhr.

Keine Langeweile am Testmobil in Großbardau

Donnerstag, 8.30 Uhr an der „Weintraube“ in Großbardau. Langeweile hat Andreas Böhmann in der kommenden halben Stunde, die er hier steht, nicht. Frauen wie Männer begehren den Schnelltest aus verschiedensten Gründen. Monika Kögler möchte am Abend zum wieder beginnenden Reha-Sport, wo 2G plus gilt. „Gestern überlegte ich noch, wo ich für den Test hingehen kann.“ Die Antwort fand die 68-jährige Großbardauerin in der Zeitung. Es sei vorteilhaft, meint sie, dass das Testmobil nun auch ihr Dorf ansteuert.

Fünf Orte werden derzeit angesteuert

Momentan rollt es montags und donnerstags nach Großbardau, Großbothen, Leipnitz, Dürrweitzschen und Mutzschen. Nach Anfrage an die Stadtverwaltung und Abfrage bei den Ortsvorstehern sei diese Route zusammen gestellt worden, sagt der „mithelfende Ehemann“ Andreas Böhmann. Gemeinsam mit seiner Frau und Tochter sowie vier Teilzeitkräften, die allesamt beim DRK einen Lehrgang durchliefen, deckt er den „Fahrplan“ ab. Bei einer Dorfrunde kämen zurzeit 20 bis 30 Menschen zum Nasenabstrich ans Fenster, sagt Böhmann. „Wir haben zwar auch einen Spucktest. Den machen wir aber nur bei Kindern, die Angst haben, oder wenn jemand partout nicht anders will.“ Die Fehlerquote sei hier höher.

Das Corona-Testmobil der Unternehmerfamilie Böhmann ist auch in Grimmas Ortsteilen unterwegs. Hier in Großbardau. Quelle: Thomas Kube

Ausgewählt wurden Ortschaften, in denen es noch kein Testangebot gibt. Böhmann macht klar, mit dem Mobil nicht in Konkurrenz treten zu wollen. In Großbothen zum Beispiel erwäge ein Kosmetikstudio, Schnelltests anzubieten. „Dann würden wir dort unseren Termin streichen.“

Genehmigung schon vor einem Jahr erhalten

Schon Anfang 2021 hatte die GbR vom Gesundheitsamt des Landkreises grünes Licht für eine mobile Teststation erhalten – das Vorhaben aber zunächst nicht umgesetzt. Angesichts einer bis zum Markt reichenden Schlange an der Teststelle in der Brückenstraße griff die Unternehmerfamilie im Dezember die Idee wieder auf. Seitdem kann man am Grimmaer Bahnhof von Montag bis Freitag von 5 bis 8 Uhr und täglich von 16 bis 19 Uhr den kostenlosen Bürgertest in Anspruch nehmen – wobei durch das Innenstadt-Angebot jetzt die Termine Freitag- und Samstagabend entfallen. Jeden Tag nutzen etwa 80 Personen das Mobil an der Bahnstation – vor allem Pendler.

Vorteil: Kein Papier, keine Wartezeit, Terminbuchung

„Bis auf den Antrag beim Gesundheitsamt haben wir bis jetzt kein Papier gebraucht“, beschreibt Böhmann das System. Es gibt keine Ausdrucke, dank der Chayns-App läuft alles über das Smartphone. Nur die erste Registrierung nehme ein paar Minuten in Anspruch, erklärt der 49-Jährige. Wer sich testen lässt, kann nach dem Abstrich sofort seiner Wege gehen und das Ergebnis bald darauf per Handy abrufen. Bei einem positiven Ergebnis werde das Gesundheitsamt automatisch in Kenntnis gesetzt, erklärt Böhmann. Weiterer Vorteil: Mit der App lassen sich sogar Testtermine buchen.

Böhmann: Vergütung ist angemessen

Der Unternehmer, der das Regio Outlet in Grimma betreibt, möchte auch mit einem Irrtum aufräumen. Manche würden denken, man könne sich nur einmal pro Woche kostenlos testen. Das sei aber täglich möglich.

Die GbR muss in Vorkasse gehen und sich das Geld über die Kassenärztliche Vereinigung zurück holen. Die insgesamt 11,50 Euro pro Test sind Böhmann zufolge eine angemessene Vergütung. Dennoch trage die GbR das geschäftliche Risiko. Als die kostenlosen Bürgertests wieder möglich waren, seien zum Beispiel die Preise für Kits sowie Zubehör wie Kittel, Handschuhe und Desinfektionsmittel deutlich gestiegen.

Lesen Sie auch:

Teststation Muldental Fitnessclub: Kostenpflichte Test brachten Probleme mit sich.

Die GbR will und kann mit dem Mobil flexibel auf Bedarfe reagieren und darf landkreisweit unterwegs sein. Deshalb auch die Entscheidung, jetzt freitags und sonnabends einige Abendstunden im Grimmaer Zentrum zu stehen. „Wir können auch für Veranstalter tätig sein“, erläutert Böhmann. Vor dem Heimspiel der Volleyballfrauen zum Beispiel wurde das Mobil an die Muldentalhalle beordert.

Von Frank Prenzel