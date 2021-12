Was der Abendstern am Himmel ist in der Kirchenmusik das Weihnachtsoratorium. Dumm nur, wenn es Corona-bedingt das zweite Jahr in Folge ausfallen muss. Wurzens Kantorin, Kaoru Oyamada, vergeht das Lachen nicht. Sie ist zu Heiligabend mehrfach zu erleben – und im Dom nicht die einzige Japanerin.