Die Intensivstationen der Muldentalkliniken sind nahezu am Limit. 70 Prozent der Intensivbetten in Grimma sind derzeit bereits mit Corona-Patienten belegt, erklärt die Klinik. Auch planbare Operationen werden zurückgefahren. Wie sich die Lage darstellt und was die Verantwortlichen von der Politik erwarten.