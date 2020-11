Corona-Zahlen im Landkreis Leipzig: Das kann hinter Fehlern und Schwankungen stecken

Landkreis Leipzig

Absinkende Fallzahlen oder Abweichungen zu anderen Veröffentlichungen: Wer die Entwicklung der Corona-Zahlen im Landkreis Leipzig verfolgt, stößt ab und an auf Unstimmigkeiten. In der momentan oft unklaren Lage kann da schnell Unmut aufkommen. Dabei steckten hinter Korrekturen bisher keine falsch erhobenen Testergebnisse – sondern ganz andere Gründe, so Brigitte Laux. Sie ist Sprecherin des Landratsamts, das seit Beginn der Pandemie die Infektionen sowie deren Verteilung auf die Städte im Landkreis heraus gibt.

Hierbei werden fortlaufend alle Fälle erfasst, die seit März dieses Jahres im Kreisgebiet nachgewiesen wurden. Das heißt: Die Zahl kann steigen, aber nicht wieder abfallen. Theoretisch zumindest, denn immer wieder weisen die Veröffentlichungen kleine Schwankungen zum Vortag auf. „Wir haben bei den Corona-Fallzahlen zwar eher selten, aber ab und zu kleine Korrekturen“, sagt Laux.

Abweichungen durch falsche Angabe des Wohnorts

Möglich sei etwa, dass die Corona-Infektionen zunächst falsch zugeordnet würden. Das könne beispielsweise passieren, wenn bei einer Infektion in einer Pflegeeinrichtung der falsche Wohnort zugeschrieben werde. Etwa, weil sich die betreffende Person in Kurzzeitpflege befinde. Das ändere dann meist nichts an der Gesamtfallzahl im Landkreis.

„Wir hatten aber auch schon Pflegekräfte, die hier getestet wurden, aber außerhalb des Landkreises wohnen“, so Laux. Auch die Erfassung von infizierten Kurgästen könne zu Verwirrung führen. Bei Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten sei die örtliche Zuordnung ebenfalls ein Thema. „Wenn die Ergebnisse aus den Laboren zurück kommen, melden wir uns bei den Infizierten, um diese zu informieren. Dabei wird auch deutlich, wo die Betroffenen leben.“, erklärt Laux und fährt fort: „Jeder Infektionsfall soll nur einmal erfasst werden – und zwar am Wohnort. Das heißt auch, dass der Fall wieder aus der Statistik genommen werden muss, wenn jemand nicht im Landkreis Zuhause ist.“ Umgekehrt bekomme auch das Landratsamt von anderen Gesundheitsämtern Fälle zugewiesen.

Hinter Zahlen steckt „das pralle Leben“

Vorgekommen sei außerdem schon, dass eine Person – von Arzt, Labor und durch sich selbst – mehrfach gemeldet wurde. Laux kann nachvollziehen, warum Schwankungen für die Bürger nicht immer einfach nachzuvollziehen sind. Aber hinter den Zahlen stecke eben „das pralle Leben“. Und auf das müsse man in der Statistik reagieren.

Falsch-positive Tests seien bisher nicht bekannt. Es gebe allerdings Meldungen, bei denen das Ergebnis nicht ganz sicher sei und das somit einer weiteren Testung bedürfe.

Landratsamt sitzt an der Quelle der erhobenen Fälle

Abweichungen zu anderswo veröffentlichten Zahlen würden dagegen nicht in der Verantwortlichkeit des Landratsamts liegen. „Wir als Gesundheitsamt sind die ermittelnde Behörde, also die Quelle“, so Laux. „Wir melden die Zahlen über die Landesuntersuchungsanstalt weiter, auch an das Robert-Koch-Institut.“ Dass es über lange Meldewege Verzögerungen gebe, sei mittlerweile bekannt. Ganz ausschließen könne man Fehler nie, gerade wenn das Arbeitsaufkommen hoch sei. „Aber wir tun unser Bestes“.

Von Hanna Gerwig