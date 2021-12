Corona als Trauma: Otterwischer Pfarrerin verfasst Trostbüchlein und übt Kritik

Otterwisch

Mit Beklemmung besuchen die beiden Kinder von Pfarrerin Susann Donner die Otterwischer Grundschule. „Morgens fragen sie mich, ob ich in der Nähe bin, falls sie wegen eines positiven Corona-Tests abgeholt werden müssen“, berichtet sie. Um ihnen wie auch allen anderen Mädchen und Jungen, denen es ähnlich geht, etwas Trost zu spenden, hat sie jetzt ein kleines Heft verfasst. Eltern können es im Internet herunterladen.

Die Geschichte dreht sich um Lene, die sich weder vor dem Schulgebäude noch vor den Lehrern fürchtet. „Sie hat Angst vor dem kleinen Plastikkästchen. Sie hat Angst, dass es zwei rote Striche zeigt“, heißt es im „Trostbüchlein für Kinder“. Eines Tages wird Lene positiv getestet, Mutter und Vater stehen ihr zur Seite, bewältigen mit ihr gemeinsam die Krise.

„Zu Beginn von Corona wurden die Kinder streng belehrt, wie gefährlich die Krankheit ist. Sie sollten Abstände halten, sich waschen und desinfizieren“, sagt die Pfarrerin. „Heute werden sie zwar klassenweise getrennt, sitzen aber in ihrem Verbund ohne Abstände und Masken beieinander. Alles, was die Großen schützt, steht den Kleinen nicht zur Verfügung. Das ist schlimm für sie.“

Kritik an Umgang mit Kindern

Entsprechend würde es sie herunterziehen, wenn sie erfahren, was Kindern geschieht, deren Kästchen zwei Streifen aufzeigen. „Das ist ein traumatisches Erlebnis“, meint Donner. „Sie erleben, wie diese von der Klasse getrennt und sich emotional selbst überlassen werden, bis Mama oder Papa sie abholt, was bei auswärts Arbeitenden zum Teil lange dauern kann.“

Nur begrenzt würde es Kindern helfen, ihnen zu erklären, dass sie nicht so schlimm erkranken, und zu sehen, dass die infizierten Mitschüler nach zwei Wochen gesund zurückkehren. „Für alle, die es erwischt, bedeutet das einen harten Einschnitt“, sagt die Pfarrerin und kritisiert: „Heute nimmt man die Durchseuchung der Grundschulen in Kauf.“

Heft sachsenweit begehrt

Mit ihren Mitteln wollte sie versuchen, den Betroffenen wenigstens Zuversicht zu schenken. Sie ersann Text und Bilder für die Geschichte um Lene, die freilich positiv im eigentlichen Sinne ausgeht. Und sie zog zwei Frauen hinzu, mit denen sie seit drei Jahren zusammenarbeitet, um Familiengottesdienste in einer leichten Sprache zu entwerfen, die auch die Jüngsten verstehen.

Dorothea Landgraf, Gemeindepädagogin im erzgebirgischen Marienberg, riet ihr zu einer Falttechnik, mit der sich aus einem einfachen A4-Blatt ein Büchlein zum Blättern machen lässt. Maria Salzmann vom Theologisch-Pädagogischen Institut in Moritzburg schickte Exemplare in sämtliche Kirchenbezirke Sachsens. Gelesen wird das Heft inzwischen landesweit und sogar außerhalb des Freistaats. Auf der Website der Pfarre Otterwisch kann es kostenlos heruntergeladen werden. „Je mehr Menschen es ihren Kindern zur Hand geben, um so besser“, wirbt Susann Donner.

Gewaltbereitschaft nimmt zu

Sie weiß auch um den Kummer vieler Erwachsener. „Zwar hat mich noch niemand direkt wegen Corona angerufen. Aber ich merke bei jedem Gespräch, wie extrem belastend die Situation für alle ist. Die Freude fehlt, jeder macht sich Gedanken, wie wir aus der Sache raus kommen“, berichtet die 47-Jährige. „Es ist eine große Aufgabe, den Hoffnungsschimmer zu wecken, dass es wieder gut wird.“

Innerhalb der kirchlichen Mitarbeiterschaft würden genauso wie in der gesamten Gesellschaft die Meinungen über Spritzen und Masken auseinandergehen. „Ich selbst sehe keinen anderen Weg aus der Pandemie als die Impfung“, sagt sie und bedauert: „Leider nimmt die Gewaltbereitschaft in Wort und Tat immer mehr zu. Man sieht im Anderen nicht mehr den Menschen, sondern den Feind mit anderer Meinung.“ Deshalb ihre Bitte: „Die Frage ist stets, wie ich auf Menschen zugehe. Das spielt für beide Seiten eine Rolle.“

Angst vor Gottesdiensten

In einer Welt, in der Begegnung wieder schwierig geworden ist, nicht gerade einfach. „Auch bei uns fallen alle Gemeindekreise aus“, erklärt Donner. „Wir haben zwar großes Glück, dass Andachten und Gottesdienste – wenn auch mit einem deutlichen Mehraufwand – möglich sind. Aber sie werden weniger besucht, weil besonders Ältere das Risiko scheuen.“

Damit trotzdem jeder einen Impuls für seinen Glauben erhält, gestaltet Susann Donner schon seit dem vergangenen Jahr Sonntag für Sonntag Flyer mit je einer Einleitung, einem Bibeltext, einer Verkündigung und einem Gebet. Erhältlich sind sie ebenfalls im Internet, darüber hinaus in Boxen an den Kirchen und Friedhöfen der evangelisch-lutherischen Gemeinde.

