Corona und die große Freiheit von Günther Schumann aus Naunhof

Etwas andere Weihnachtskarten verschickt dieses Jahr Günther Schumann. Kein Motiv mit Stern oder Tannenbaum ziert sie, sondern Hans Albers und eine Taube. Dazu ein Corona-Spruch; alles zusammen hat für den Naunhofer Holzbildhauer mit der großen Freiheit zu tun.

Von klein auf hegte er Sympathien für die Hansestadt. Eines Tages erhielt er den Auftrag eines Vereins, dem die damaligen Politiker Norbert Blüm und Hans-Dietrich Genscher angehörten, Nilpferde zu schnitzen. Als er die Arbeiten ablieferte, wurde sein Traum endlich wahr, durch St. Pauli zu spazieren. „Weil ich aus dem Osten kam, durfte ich sogar eine Hafenrundfahrt mit einer Kinderkarte machen“, erinnert sich der 87-Jährige.

Noch eine andere Szene hat sich in seinem Kopf festgesetzt. „Auf der Kaimauer saß ein Mann und spielte mit dem Akkordeon ,La Paloma’ von Freddy Quin“, berichtet er. Später kam Schumann noch zweimal wieder, besuchte die Musicals „Phantom der Oper“ und „Das Wunder von Bern“, den Fischmarkt. „Dort gibt es lauter nette Menschen“, sagt der Sachse. „Was ich erlebt habe, hat mich geprägt. Hamburg wuchs mir ans Herz.“

Taube und die Freiheit

Wer Günther Schumann kennt, kennt ihn als Frohnatur. „Manchmal habe ich aber auch schlechte Laune“, gibt er seine geheime Seite preis. „Dann lege ich eine CD mit Seemannsliedern auf.“ Freilich erklingt dann aus dem Lautsprecher „La Paloma“ mit der Zeile: „Wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück.“

Das spanische Wort „Paloma“ heißt zu deutsch „Taube“. Mit der Musik im Ohr, drechselte der Künstler einen Leuchtturm mit blauem Segel, setzte eine geschnitzte weiße Taube oben drauf. „Ein Freund, der das sah, meinte, dann gehört unbedingt Hans Albers dazu.“ Also griff Schumann nochmals zum Messer. Als Vorlage für die Büste zogen ihm seine Kinder ein Foto aus dem Internet, das den Schauspieler in seiner berühmtesten Rolle zeigt, in „Große Freiheit Nr. 7“.

Corona und die Freiheit

Beide Werke stellte er nebeneinander und fotografierte sie für seine Weihnachtskarte. „Paloma und Corona, die zwei Worte, die ein wenig ähnlich klingen, haben mich inspiriert. Ich musste was draus machen“, beschreibt Schumann seinen weiteren Schaffensprozess. Für die Rückseite der Karte reimte er den Spruch: „Drück’ lieber mal die La-Paloma-Taste, als rumzulatschen ohne Maske!“

Nach Meinung des Rentners führen der Mund-Nasen-Schutz und die Impfung aus der Krise zurück zur großen Freiheit. „Ich habe 4G: Geimpft, Gesund und große Gusche“, offenbart er. Zwar weiß er um die verschiedenen Ansichten und will niemanden zur Spritze verpflichten, aber er gibt den Rat: „Auch mal schmunzeln, das baut bei uns allen Aggressionen ab!“

Meinung und die Freiheit

Mit der Politik geht er harscher ins Gericht. „Mir fehlt die klare Linie. Impfstationen werden geöffnet, geschlossen und wieder geöffnet. Viele sehen nicht mehr durch, welche Vorgaben gerade gelten“, kritisiert Schumann und wagt die Worte: „Manchmal ist eine Diktatur besser als eine Demokratie. Damit meine ich aber nicht einen Polizeistaat, wie wir ihn hatten. Man sollte nur einfach mal einen Arsch in der Hose haben!“ Seine Meinungsäußerung nach dem Motto „große Freiheit“.

Von Frank Pfeifer