In den Kindergärten der Stadt Grimma wird die Notfallbetreuung gewährleistet. Hier die Kita „Sprungbrett“ im Steingarten, in der am Montag noch 50 der 85 Kinder abgegeben wurden. Erzieherin Maxi Taslik bringt hier eine Gruppe in den Mittagsschlaf. Quelle: Thomas Kube