Coronavirus bremst Otti 2020 beim Start aus

Otterwisch

„Ein optimaler Start war das nicht“, gesteht Siegfried Müller. Kurz vor der Corona-Krise gründete sich in Otterwisch ein Heimatverein, dessen Vorsitz er übernahm. Seitdem konnte der Vorstand jedoch nicht mehr zusammentreten. Das heißt aber längst nicht, dass er die Segel streicht. An seinen hehren Vorhaben hält er fest. „Unser Ziel ist die Heimat- und Traditionspflege im Dorf sowie die Fortführung der Dorfchronik“, umreißt Müller. „Wir wollen uns dem Denkmalschutz widmen, damit historische Bausubstanz erhalten werden kann. Und wir streben eine enge Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund an, der bei uns sehr aktiv ist, aber von vielen auf die hervorragende Arbeit von Storchenvater Klaus Döge reduziert wird. Andere Dinge, wie zum Beispiel geführte Wanderungen, verdienen durchaus ein größeres Publikum.“

Anzeige

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Vereinsleben soll gefördert werden

Die Kontakte zum Naturschutzbund sollen keineswegs die einzigen bleiben. „Wir wollen uns nicht abkapseln, sondern das Vereinsleben in Otterwisch fördern“, erklärt der 72-Jährige. Es gehe darum, die Aktivitäten der Vereine zeitlich miteinander abzustimmen, damit sie sich nicht überlappen. Bei Festen könnten sich die Vereine gegenseitig unterstützen.

Weitere LVZ+ Artikel

Aus fürs Groitzsch-Fest

Einer wird dann aber nicht mehr dabei sein, denn im vergangenen Jahr beschloss der Groitzsch-Verein seine Auflösung. „Es hatte sich niemand mehr für den Vorstand gefunden“, bedauert Chefin Simone Bachmann, unter deren Regie derzeit noch die Abwicklung läuft. Sie und einige andere Mitglieder sind inzwischen zum Heimatverein gewechselt, um weiterhin etwas fürs Dorf bewirken zu können.

Damit ist das Groitzsch-Fest nach 23 Auflagen passé. „Wir möchten es nicht mit anderen Vereinen fortführen“, betont Siegfried Müller. „Wir wollen eigene Heimatfeste auf die Beine stellen, ohne andere zu kopieren oder die Leistung des Groitzsch-Vereins herabzuwürdigen, der über lange Zeit hinweg eine hervorragende Kulturarbeit geleistet hat.“

Da gab’s das Groitzsch-Fest noch: „Groitzschi“ alias Wolfgang Fischer ließ mit Unterstützung seiner Vereinskolleginnen 2017 musikalische Wünsche wahr werden. Quelle: Roger Dietze

Kirche und Schule als Veranstaltungsorte

Auf die Agenda haben sich die Heimatfreunde auch Konzerte und Theateraufführungen geschrieben. „Sie könnten beispielsweise in der Kirche laufen, Pfarrerin Susann Donner zeigt sich sehr aufgeschlossen. Auch die Schule ließe sich unter Umständen nutzen“, so Müller. Und in der warmen Jahreszeit könne im Freien etwas veranstaltet werden.

Erstes Event steht auf der Kippe

Unter freiem Himmel war schon ein Bürgerfrühschoppen auf einem Privatgrundstück an der Hauptstraße geplant, mit dem sich zu Himmelfahrt der Heimatverein der Öffentlichkeit vorstellen wollte. „Wir betreiben das Vorhaben zwar noch im Stand-by-Modus, rechnen aber nicht damit, dass bis dahin das Begegnungsverbot aufgehoben ist“, sagt Siegfried Müller. „Schade, denn es wäre ein schöner Beginn gewesen und eine günstige Gelegenheit, neue Mitglieder zu werben.“

Initiative von Gudrun Reichert

Er selbst zählt auch zu den Geworbenen. Seine historische Ausstellung, die 2019 zur 750-Jahrfeier von Otterwisch im alten Steakhouse „ Oklahoma“ dank des Vermieters und vieler freiwilliger Helfer elf Wochen lang zu sehen war, besuchte mehrmals eine Otterwischerin, die ihn im September schließlich fragte, ob er sich vorstellen könne, in einem Heimatverein mitzuwirken. „Ich sagte Ja, dann herrschte eine Weile Funkstille“, rekapituliert Müller. „Damals ahnte ich nicht, dass Gudrun Reichert schon sehr aktiv war, mehrere Interessenten um sich scharte und einen ersten Satzungsentwurf erarbeitete.“

Im Februar suchte die Initiatorin Müller erneut auf, berichtete ihm über den Fortgang der Vorbereitungen und bot ihm im Namen des Gremiums den Vorsitz an. Nach zwei Wochen Bedenkzeit erklärte er sich dazu bereit. Und zur Gründungsversammlung am 6. März in der ehemaligen Gaststätte „Gute Quelle“ wählten ihn die elf Anwesenden. Dem Vorstand gehören außerdem die zweite Vorsitzende Kerstin Engelmann, die Schriftführerin Jessica Neumann und Kassenwartin Corinna Hagemann an.

Verein nennt sich „Otti 2020“

Heimatverein „Otti 2020“ nannte sich die Gruppierung, die noch auf den amtlichen Registereintrag wartet. Zu verdanken hat sie den Namen seinen jüngeren Mitgliedern, die sich für etwas Pfiffiges aussprachen. Im Gegensatz zu vielen anderen Heimatvereinen der Region besteht der Otterwischer aus Frauen und Männern im Alter von 20 bis 72 Jahren und repräsentiert damit die gesamte Altersstruktur des Dorfes.

Mitglied kann jeder werden, der mindestens 16 ist, egal ob er in Otterwisch wohnt oder nicht. Telefonisch ist der Verein, der in der Gartenstraße 17 seinen Sitz hat, über die Nummern 034345/5 29 85 oder 0172/9 37 74 54 zu erreichen. Auch unter der E-Mail-Adresse siemue@online.de lässt sich ein Kontakt herstellen.

Von Frank Pfeifer