Die Corona-Krise erwischt auch den Bausektor. Die Wohnungsgenossenschaft Grimma geht davon aus, ihr Bauvorhaben in Trebsen und Nerchau nicht wie geplant Mitte Mai starten zu können. Es geht dabei auch um den Schutz der Mieter.

Wohnungsgenossenschaft Grimma - Coronavirus verzögert Modernisierung in Trebsen und Nerchau