Cosls Gesellschaft übernimmt in Colditz

Colditz

Aus zwei mach eins und trotzdem mehr! Was nach Zauberei klingt, wird in Colditz soeben praktiziert. Die Stadt stellt Tourismus und Marketing auf neue Füße und gründet dafür eine gemeinnützige Gesellschaft, die am 1. Januar ihren Betrieb aufnehmen soll. Vorher wollen sich zwei Vereine auflösen, die sich seit Jahrzehnten um diese Themen gekümmert haben.

Zur Stadtratssitzung am Donnerstagabend gab weniger das Ob und Wie Anlass zur Diskussion, vielmehr drehte sich die Debatte um den Namen des neuen Gebildes. „Botschafterin für Colditz gGmbH“ stand in der Beschlussvorlage, was auf breite Ablehnung stieß. Mehrere Alternativen legten Abgeordnete auf den Tisch. Die große Mehrheit fand Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) mit seinem Vorschlag, das rein kommunale Unternehmen „Colditzer Stadt Land Schloss gGmbH“ zu nennen. Sagen wir also der Kürze halber einfach mal in Anlehnung an eine berühmte Mätresse Augusts des Starken: Cosls Gesellschaft. Leidenschaft soll auch geweckt werden, hier jedoch für Colditz.

Weites Aufgabenfeld

Wie Andreas Dzaack, Geschäftsführer der IQ Steuerberatungsgesellschaft ausführte, geht es darum, Heimatpflege und Heimatkunde, Kunst und Kultur, Denkmalschutz und -pflege sowie die Volksbildung zu fördern. Die Gesellschaft würde kulturelle und andere Veranstaltungen organisieren, die der Verbundenheit mit der Region dienen und regionsspezifisches Wissen vermitteln. Sie gebe Chroniken und Fachliteratur über Colditz mit seinen Ortsteilen heraus, vermittle Wissen aus allen Lebensbereichen. Nicht zuletzt soll sie dazu beitragen, historisch, wissenschaftlich und künstlerisch besonders wichtige Kulturdenkmäler zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen.

Vereine lösen sich auf

Das ist ein größerer Rahmen, als ihn der Verein Gesellschaft Schloss Colditz und der Tourismusverein bislang abdecken konnten. Ersterer will am Montag seine Auflösung zum Jahresende beschließen. Der andere, dessen Geschäftsführerin sich schon zurückgezogen hat, möchte diesen Schritt in der Woche darauf vollziehen. Ein grundlegender Umbruch also.

Schloss Colditz soll überregional bekannt werden. Dafür hat die Kommune eine neue Gesellschaft gegründet. Quelle: Armin Kühne

Auf Fundamenten aufbauen

Beabsichtigt sei jedoch keineswegs, die Vergangenheit komplett hinter sich zu lassen, betonte Bürgermeister Zillmann. „Nicht alles bisher Dagewesene und Geleistete war oder ist schlecht“, erklärte er. „Wir haben ein gutes Fundament. Nun ist es an uns, auf ihm etwas Neues aufzubauen.“ Aus seiner Sicht wurde eine Weiche gestellt, Colditz mitsamt seiner ländlichen Ortsteile sowie dem Schloss der Kernstadt, dem Wasserschloss Podelwitz und dem Kötteritzscher Schloss in Sermuth regional wie auch überregional bekannter zu machen.

Gemeinnützigkeit zugesagt

25 000 Euro Stammkapital bringt die Stadt für Cosls Gesellschaft auf. Im Dezember soll der Stadtrat besprechen, welche weiteren Mittel zur Finanzierung überwiesen werden. Manfred Heinz ( FDP) warnte: „Wir haben noch keinen beschlossenen Haushalt, deshalb ist es schwierig, Geld für freiwillige Aufgaben auszugeben.“ Zillmann erwiderte, dieses Problem sei geklärt. Das Finanzamt habe ihm außerdem mitgeteilt, dass es keine Bedenken hinsichtlich einer Gemeinnützigkeit sieht.

Cornelia Kasten wird Chefin

Einstimmig – bei einer Enthaltung – wurde die Gründung von Cosls Gesellschaft beschlossen. Das gleiche Votum ergab sich bei der Wahl der künftigen Geschäftsführerin. Cornelia Kasten, zurzeit noch Chefin der Gesellschaft Schloss Colditz, soll den Posten übernehmen. Auf eine Proforma-Ausschreibung wurde verzichtet, weil sie laut Zillmann gegenüber anderen Bewerbern unfair gewesen wäre. Nur Kasten sei wegen ihrer Erfahrung, regionalen Vernetzung und ihres ehrenamtlichen Engagements infrage gekommen.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer