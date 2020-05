Neuer Termin fürs zehnte Grimmaer Kinderreitfest

Grimma

Die Corona-Pandemie fordert ein weiteres prominentes Opfer. Das zehnte Kinderreitfest auf den Böhlschen Wiesen in Grimma findet im September nicht statt. Der vierköpfige Vorstand des Kinderreitfest-Vereins hat sich für eine Verschiebung ins Jahr 2021 entschieden. „Das fiel uns nicht leicht, ist aber eine Sache der Vernunft“, gibt Vereinschef Mario Rost zu Protokoll.

Anzeige

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Muldeflut kippte Fest im Jahr 2013

Schon einmal machte eine Naturgewalt einen Strich durch die Rechnung der Organisatoren. 2013, als die Muldeflut zum zweiten Mal in kurzer Zeit verheerende Schäden hinterließ, wurde das Kinderreitfest ebenfalls abgesagt. „ Grimma stand damals das Wasser bis zum Hals, da wollten wir nicht feiern“, blickt Rost zurück.

Weitere LVZ+ Artikel

Jetzt sei die Gesundheit wichtiger, habe Priorität, dass Schulen und Betriebe wieder in Gang kommen, sagt Rost. Aus seiner Sicht hätten Reitbetriebe durchaus früher durchstarten können. Hier seien aber auch die Ausbilder gefragt. „Die müssen ihren Schützlingen klar sagen, was geht und was nicht.“

Rost : „Wir hatten Großes vor“

„Neun Mal haben wir mit Leidenschaft das Kinderreitfest durchgeführt. Da machen wir doch das Zehnte nicht halbherzig“, umtreiben Rost die Unwägbarkeiten. Zum kleinen Jubiläum „hatten wir Großes vor“, sagt er. Die Pferdenacht sollte eine neue Qualität erfahren. Als Höhepunkt sollte neben den zahlreichen Wettkämpfen wieder die Landesbestenermittlung in der Vielseitigkeit geritten werden. Die Grimmaer Jugendfeuerwehr und der Muldentaler Bauernverband sollten sich anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens präsentieren... Für September 2021 nimmt der Kinderreitfest-Verein nun einen neuen Anlauf.

Spektakulär sind immer die Wasserquerungen der Wettkämpfe. Quelle: Thomas Kube

Es sind mehrere, ineinander greifende Gründe, die den Verein zur diesjährigen Absage bewogen haben. Vor allem ist es die ungewisse Situation, ob im September überhaupt wieder große Veranstaltungen möglich sind. Keiner weiß, wie sich die Pandemie entwickelt, und eine Veranstaltung dieser Dimension lässt sich nicht in wenigen Wochen vorbereiten. Der Verein weiß auch, dass die verschärften Hygieneanforderungen auf der offenen Wiese nicht zu leisten wären. „Wie sollten wir den Abstand kontrollieren? Was wäre mit dem Catering?“ – zu viele Fragen lassen sich nicht beantworten. Bekanntlich wird zum Kinderreitfest, das von der Stadt unterstützt wird, kein Eintritt erhoben.

Sponsoren-Runde nicht sinnvoll

Der nächste Punkt ist die Finanzierung. Zwar stehen einige Geldgeber wie die Sparkasse Muldental Gewehr bei Fuß. Doch bislang begann der Verein immer Ende April, bei potenziellen Sponsoren und Ehrenpreis-Gebern an die Tür zu klopfen. Rost & Co ist bewusst, dass viele Firmen jetzt andere Sorgen haben. „Ich möchte kein Unternehmen besuchen, dass Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken oder sogar entlassen musste“, erläutert der Vereinschef. Er schätzt, dass etwa die Hälfte der bisherigen Partner wegen der Corona-Krise in Schwierigkeiten steckt. So habe die Obstland AG, die immer mit im Boot ist, wegen der Erntehelfer eigene Probleme, nennt Rost ein Beispiel.

Fragen zur grünen Saison im Reitsport

Schließlich geht es Rost und seinen Mitstreitern auch um die diesjährige grüne Saison der Reitsportler, die sonst immer im April startet. Es mache keinen Sinn, sagte er, die Turniere im September zu beginnen. Er wünsche sich für Sachsen eine klare Aussage zur Frei-Saison 2020.

Statt Kinderreitfest ist im September ein Training auf den Böhlschen Wiesen angedacht. Quelle: Frank Prenzel

Statt eines Kinderreitfestes ist jetzt für den 12. und 13. September auf den Böhlschen Wiesen ein gemeinsames Training hoch zu Ross angedacht. Das sei bereits mit dem Pferdesport-Landesverband und dem Reit- und Fahrverein Grimma besprochen worden, so Rost. „Andere Reitvereine können sich gern einklinken.“

Von Frank Prenzel