Naunhof

Die Autobahnauffahrten in Naunhof mutiert zum Unfallschwerpunkt. Erneut hat es dort am Donnerstag gegen 18.30 Uhr gekracht. Ein Pkw Suzuki, der aus Richtung Naunhof kommend auf die Autobahn A14 in Richtung Dresden auffahren wollte, kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes.

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Freitagabend an der Kreuzung zur Autobahnauffahrt auf die A 14 bie Naunhof. Quelle: Frank Schmidt

Bei dem Unfall, der nach einem klassischen Vorfahrtsfehler passieren konnte, kamen sowohl die Frau im Suzuki als auch der Mann im Mercedes mit dem Schrecken davon, sie blieben unverletzt.

Dafür entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher, jedoch nicht näher bezifferter Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Beucha wurde zwar zur technischen Hilfeleistung gerufen, musste aber diesbezüglich nicht handeln und rückte gleich wieder ab.

Der Unfall wurde von einer zufällig vorbei kommenden Polizeistreife aufgenommen, was zu temporären Behinderungen auf der Autobahnbrücke führte.

Von Frank Schmidt