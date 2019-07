Die Landung auf dem Mond jährt sich zum 50. Mal. Am 21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong, Kommandant von Apollo 11, als erster Mensch den Mond. Was in der Region bis heute kaum einer weiß: Ein Jahr später wurde ein Mondkrater nach dem Großbothener Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald (1853-1932) benannt. Der einstige Grimmaer Astronomie-Lehrer Volker Anders (78) ist es gewesen, der den Nachkommen des Forschers damals die frohe Kunde überbrachte.