DRK-Kreisverband Muldental: Grundsteinlegung und Richtfest am selben Tag

Einen Grundstein für ein neues Gebäude zu legen und noch am selben Tag Richtfest zu feiern, dies bekommen nicht einmal die bauwütigen Chinesen hin. Dem DRK-Kreisverband Muldental allerdings ist dieses Kunststück in Wurzen am Mittwoch sogar innerhalb weniger Minuten gelungen.

Hinter dem Arbeitsamt im Gewerbegebiet Nord vollzog der regionale Kreisverband der größten humanitären Organisation der Welt die Grundsteinlegung für eine neue DRK-Einsatzzentrale und wenig später das Richtfest für das neue künftig die Verbandsdienstleistungen beherbergende Rotkreuz-Zentrum, für welches Mitte März der Grundstein gelegt worden war.

Klammer zwischen Haupt- und Ehrenamt

„Der Bau macht sehr große Fortschritte“, gab DRK-Präsidiumspräsident Ronny Fischer seiner Freude Ausdruck. Die beiden Gebäude bildeten eine Klammer zwischen dem Ehrenamt innerhalb der Organisation und den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Während das innerhalb des DRK „Bau der guten Taten“ genannte neue Rotkreuz-Zentrum laut Präsidiumspräsident Fischer „eine lebendige Begegnungsstätte, ein Ort der Hilfeleistung, von Aus- und Weiterbildung sowie der gemeinsamen Aktivitäten“ werden wird, werden in der benachbarten Einsatzzentrale künftig auf rund 1200 Quadratmetern die Einsatztechnik sowie die Kraftfahrzeuge des Katastrophenschutzes und der Wasserwacht ihren Platz finden.

Das neue Rotkreuz-Zentrum bekommt die Richtkrone aufgesetzt. Quelle: Roger Dietze

Einsatzzüge werden zusammengeführt

„Die Halle bietet zudem die Möglichkeit zur Zusammenführung der Einsatztechnik und Einsatzfahrzeuge unseres Einsatzzuges, die derzeit noch auf unsere Standorte in Wurzen und Grimma aufgeteilt sind“, ergänzt DRK-Pressesprecher Nils Geldner.

Diesem zufolge wird das neue Rotkreuz-Zentrum im Katastrophenfall als zentrales Lagezentrum fungieren und damit verbesserte Voraussetzungen für das effiziente Zusammenwirken im Rahmen des sogenannten „Komplexen Hilfeleistungssystems“ bieten, zu dem der Rettungsdienst ebenso wie der Katastrophenschutz und das Kreisauskunftsbüro gehörten.

Viel Platz fürs Ehrenamt

Last not least wird das Gebäude künftig die zentrale Basis für die ehrenamtlichen Gemeinschaften und Bereitschaften innerhalb des DRK bilden. „Das Haus und der dazugehörige Außenbereich bieten die entsprechenden Räumlichkeiten und den erforderlichen Platz für theoretische wie praktische Aus- und Weiterbildungen, Übungen, Veranstaltungen, die aktive Gemeinschaftsarbeit sowie ganz allgemeinen für ein attraktives Vereinsleben“, ergänzt Geldner.

