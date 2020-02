DRK Muldental bringt in Nerchau Lok aufs Gleis

Wurzen

Zur Neujahrsgala des DRK Muldental im Bürgerzentrum Nerchau hat der Wohlfahrtsverein nicht nur die Arbeit seiner haupt- und ehrenamtlichen Helfer gewürdigt, sondern zugleich eine Zeitenwende eingeläutet. Bereits seit einigen Monaten beschäftigen sich Vorstandsvorsitzende Bettina Belkner und ihre Führungskräfte mit der Neuausrichtung des Kreisverbandes.

Belkner zufolge wurden demnach aufgrund der Aufgabenvielfalt aus dem bisherigen Fachbereich „Pädagogik“ nunmehr zwei Ressorts geschaffen – das Sachgebiet „Bildung“, wozu die DRK-Kindertagesstätten zählen, sowie die „Kita-Sozialarbeit“ mit den Tätigkeitsfeldern Schulsozialarbeit, Jugendhilfe und Jugendgerichtshilfe. Darüber hinaus strukturierte das DRK interne Prozesse neu.

DRK will Zusammenarbeit mit Partnern festigen

Ziel sei es, so Belkner, gemeinsam für die Region rund um Wurzen und Grimma die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Stadtverwaltungen, dem Jugendamt und Kooperationspartnern auf stabile Füße zu stellen. „Gerade dann, wenn es um unsere Kinder und Jugendlichen geht, sollten wir positiv in die Zukunft schauen und einen Schulterschluss erreichen.“ Dazu, betonte die DRK-Chefin, wolle der Kreisverband seinen Beitrag leisten, um das Muldental als attraktiven Lebensort weiterzuentwickeln. Immerhin würden junge Familien und Fachkräfte gebraucht, die hier arbeiten, aber auch leben möchten.

Neben dem Blick nach vorn dominierte beim Gala-Abend vor allem das Engagement der Mitarbeiter, welches Belkner und DRK-Präsident Ronny Fischer über das goldene Ticket der Anerkennung krönten. Außerdem lud das Duo alle ein, mit der von Debeka-Landesgeschäftsführer Fischer gestifteten und restaurierten DRK-Lok „ Muldental“ auf Fahrt in die Zukunft zu gehen. „Es ist wahrlich beeindruckend, was unsere Mitarbeiter für die Menschen der Region leisten – von Kita bis Seniorenbetreuung, von der Rettung bis hin zur Verwaltung“, adelte Belkner ihre Gäste.

Ehrenamtliche „Helden“ in Dresden geehrt

Sieben ehrenamtliche „Helden“ des DRK Muldental erhielten übrigens schon im Vorfeld durch den DRK-Landesverband und der Landesbereitschaftsleitung in Dresden eine Wertschätzung ihrer Verdienste. So wurden Natalie Legel, Joshua Petzold, Tim Lenke und Kevin Teichmann mit der Ehrenurkunde der Bereitschaften in Sachsen ausgezeichnet, Jens Zschiesche, Geschäftsführer des DRK Rettungsdienstes, mit dem Leistungsabzeichen in Bronze sowie Technikwart Stefan Gnüchel mit dem Leistungsabzeichen in Silber. Kreisbereitschaftsleiter und Ehrenamt-Koordinator René Bitterlich durfte sich über das Leistungsabzeichen in Gold freuen. Das Lob des Präsidiums und der Vorstandsvorsitzenden Belkner erfolgte prompt: „Eurer Einsatz ist Vorbild für viele und macht unser Ehrenamt stark.“

Von Kai-Uwe Brandt