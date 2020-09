DRK eröffnet in Grimma eine Schatzinsel

Grimma

Grimma ist um einen Schatz reicher. Besser gesagt, um eine ganze Schatzinsel. So zumindest nennt das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) sein neues Servicebüro am Grimmaer Markt 24-25. Wo bisher Textilien verkauft wurden, bietet der Wohlfahrtsverband nun sein umfangreiches Serviceangebot an. Ob Hilfe und Betreuung von Senioren, Beratungen zur Jugendhilfe, Erste-Hilfe-Kurse oder auch Angebote zur Gesundheitsförderung.

„Unsere Schatzinsel ist wochentags von 8 bis 16 Uhr geöffnet, außerdem flimmert über die Monitore in den Schaufenstern rund um die Uhr unser komplettes Leistungsangebot“, sagte Bettina Belkner, die Vorstandsvorsitzende vom DRK Muldental, zur Eröffnung. Ob Betreutes Wohnen, Pflegedienst oder Weiterbildung – in der Schatzinsel bekommen Interessierte zu allen Themen eine Auskunft oder werden entsprechend weiter vermittelt. „Dem Markttag in Grimma angepasst, wurde speziell der Donnerstag zum ,Tag der Pflege’ auserkoren. Wir werden sehen, ob das auch so angenommen wird“, so Belkner.

Schatzinsel nennt das DRK Muldental sein neues Servicebüro am Grimmaer Markt, das am Donnerstag eröffnet wurde. Quelle: Thomas Kube

Doch in den Räumen am Markt passiert noch mehr. Das Jugendrotkreuz wird dort künftig seine Ausbildungen durchführen, auch die Theorieausbildung für Katastrophenschutz und Wasserwacht findet fortan am Markt statt. Außerdem soll die zentral gelegene Schatzinsel im Stadtzentrum Anlaufpunkt für Schulen sein, denen das DRK verschiedene Projekte anbietet. Und ganz nebenbei findet sich in den neuen Räumlichkeiten eine Wickel- und Stillecke für junge Mütter.

Zur feierlichen Einweihung am Donnerstagnachmittag kamen neben dem Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger auch zahlreiche DRK-Mitstreiter aus anderen Verbänden, um die Muldentaler zu ihrem neuen Vorhaben zu beglückwünschen.

Von Thomas Kube