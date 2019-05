Naunhof

Mit Volldampf ins Eheglück rollten am Sonnabend Danielo Hochmal (34) und seine Frau Christin (30) aus Naunhof. Die beiden Eisenbahn-Verrückten bestiegen im Bahnhof der Stadt einen Sonderzug, den eine historische Lok zog, und ließen sich mit ihren beiden Kindern Anny (6) und Mailo (2) sowie Hund Balu und der gesamten Hochzeitsgesellschaft nach Glauchau fahren, wo sie sich in einem alten Lokschuppen das Ja-Wort gaben.

Das junge Paar: Christin und Danilo erhalten die originale Schaufel als Geschenk, mit der die Dampflok beheizt worden ist. Quelle: privat

Dampflok wegen Liebe zur Bahn

Die beiden stammen aus Erfurt, hatten sich auf einer Party kennengelernt und später auf einer Disco wiedergesehen, wo der Funke übersprang. 2012 bezogen sie ein Eigenheim in Naunhof. Sie lieben Camping und sind viel mit ihrem Wohnwagen unterwegs. Ihre zweite Leidenschaft gilt der Bahn, in Naunhof gehört ihnen die Firma Mobile Railservice GmbH, die Schienenfahrzeuge instand hält.

Einfahrt in Glauchau: Der historische Zug ist am Ziel der Eheschließung. Quelle: privat

Lok ist in Glauchau stationiert

Von Glauchau ließen sie sich einen Sonderzug kommen. Dort hält eine Interessengemeinschaft eine Dampflok betriebsbereit, die in den 1970er-Jahren hergestellt wurde. „Die letzten Vertreter dieser Baureihe 35 waren in Nossen stationiert und ausgemustert worden“, erläutert Eisenbahnenthusiast Frank Boehme aus Borsdorf. „Wegen der Energiekrise Anfang der 1980er-Jahre in der DDR, als die Sowjetunion weniger Öl lieferte, wurden die Dampfloks reaktiviert und bis 1985 eingesetzt.“

Vor der Trauung: Der Glauchauer Lokschuppen ist hergerichtet. Quelle: privat

Von Glauchau über Chemnitz, Döbeln, Leisnig, Großbothen und Grimma zog die Lokomotive nun den Hochzeitszug nach Naunhof, wo die Festgesellschaft zustieg. Weiter ging es über Beucha, Borsdorf, Leipzig und Altenburg nach Glauchau. Am späteren Nachmittag kam der Zug auf derselben Strecke – jedoch in umgekehrter Richtung – zurück.

Alt und doch so neu: Der fünfjährige Andrej aus Kleinbothen hat am Sonnabend zum ersten Mal eine Dampflok gesehen, als der Sonderzug auf der Rückfahrt den Großbothener Bahnhof in Richtung Leisnig verlassen hat. Quelle: Frank Boehme

Von Frank Pfeifer