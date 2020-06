Danke-Plakate für die THW-Helfer – in Nerchau und ganz Deutschland

Grimma/Nerchau

Seit März waren in der Corona-Pandemie über 25 000 ehrenamtliche und über 5000 hauptamtliche Kräfte des Technischen Hilfswerks ( THW) für die Bevölkerung im Einsatz. Die THW-Bundesvereinigung möchte es aber nicht bei einem einfachen „Dankeschön“ belassen, denn ihrer Ansicht nach sollen möglichst viele Menschen erfahren, welches Engagement die Organisation leistet. Deswegen startete sie in Kooperation mit zwei Unternehmen eine bundesweite Danke-Plakat-Kampagne. Wall und Ströer stellen dafür kostenlos Außenwerbeflächen zum Beispiel an Haltestellen, an Verkehrsknotenpunkten und in Bahnhöfen zur Verfügung.

Neun Quadratmeter großes Danke an den THW

Ein Standort für so ein großflächiges Plakat ist in Nerchau an der Leipziger Straße gegenüber vom Netto-Discounter. Der nordsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt, zugleich Präsident der THW-Bundesvereinigung, Bernhard Kny vom THW-Ortsverband Grimma und Ralf Steinmann, Regionalleiter Ost der Ströer Medien GmbH, brachten es jetzt an. Dieses neun Quadratmeter große Motiv wird an weiteren 869 Standorten in 95 Städten plakatiert.

Das THW unterstützt in der Pandemie die Krisenstäbe von Städten, Gemeinden und Landkreisen bei mobilen Teststrecken, Hilfskrankenhäusern und dem Auf- und Abbau temporärer Infrastrukturen, etwa Schutzschleusen in Kliniken. Überall in Deutschland erstellen ehrenamtliche Einsatzkräfte zusätzliche Infrastruktur, damit die neuen Hygieneanforderungen erfüllt werden können.

Plakataktion soll Bevölkerung sensibilisieren

„Bundesweit sensibilisieren wir damit die Bevölkerung für die Leistungen und den Einsatz vieler THW-Helfer“, so der Torgauer Wendt. Diese Kampagne sei ein Dankeschön an das ganze THW. Steinmann erklärte, so allgemein alle Ehrenamtlichen in Deutschland würdigen zu wollen und zu ermutigen, aktiv zu bleiben.

Von Thomas Kube