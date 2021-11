Darum investieren die Grimmaer Stadtwerke in Ladesäulen

Grimma

Die Grimmaer Stadtwerke wollen ihren Teil zur Weiterentwicklung der E-Mobilität beitragen. Über nähere Details dieses Engagements ließ sich am Freitag Landrat Henry Graichen (CDU) in Kenntnis setzen. Firmenbesuche in der Grimmaer Region führten den Kreischef zur Firma ITK Systeme, zum Großbardauer Biohof von Claudia Timm und eben auch ins Büro der Grimmaer Stadtwerke.

Erste Ladesäulen in der Langen Straße und auf dem Markt

Dort hätte Geschäftsführer Axel Klug die ersten beiden Ladesäulen, die seine Firma demnächst vor ihrem Sitz in der Langen Straße 17 sowie vor dem Stadthaus am Markt zu installieren vorhat, dem Landrat gern präsentiert. „Wir liegen aber etwas hinter dem Zeitplan, derzeit befinden sich die Säulen in der Folierung“, entschuldigte sich Klug. Und richtete seinen Blick umgehend in die Zukunft.

Drei bis fünf neue Säulen pro Jahr in Grimma

„Wir planen, künftig im Jahr drei bis fünf neue Säulen in der Region aufzustellen“, so der Stadtwerke-Chef. Dieser betonte, dass man dies keineswegs deshalb tue, um sich eine goldene Nase zu verdienen. Das Gegenteil sei vielmehr der Fall. „Solcherart Investitionen müssen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch als ‚Groschengrab’ abbuchen. Aber wir sind der Meinung, dass wir in Anbetracht der steigenden Nachfrage nach E-Autos diesen Trend bedienen müssen.“

Klug und seine fünf Mitarbeiterinnen wissen aber ebenso darum, dass der scheinbar unaufhaltbare Siegeszug der strombasierten Mobilität die künftige Stromversorgung vor dem Hintergrund des perspektivischen Endes der Kernkraft und der Kohle zusätzlich verkompliziert.

Ratschlag für den Landrat aus Borna: Pulloverkauf

Bevor er Landrat Graichen eine Grafik präsentierte, kündigte Klug augenzwinkernd an, dieser werde gleich den Grund dafür erfahren, warum er ihm empfehle, sich sicherheitshalber mit einem zusätzlichen warmen Pullover zu versorgen. Zu entnehmen war jener Grafik nämlich, dass sich in Deutschland nach dem Wegfall der fossilen und nuklearen Energiequellen eine große derzeit von den regenerativen Quellen noch nicht zu schließende Lücke auftut.

Immerhin ist es in der hinsichtlich der Energiepreise aktuell turbulenten Situation gut für die Grimmaer Stadtwerke-Kundschaft zu wissen, dass ihr Strom aus sicheren und noch dazu regenerativen Quellen kommt. „Unsere Privat- und Kleingewerbe-Kunden erhalten zu 100 Prozent norwegischen Wasserkraftstrom“, betonte der Stadtwerke-Chef.

Strompreise für Grimmas Stadtwerke-Kunden vorerst stabil

Und hielt zugleich eine beruhigende Nachricht für seine Kundschaft bereit. „Die Strompreise bleiben vorerst stabil.“ Zwar würden die gestiegenen Beschaffungspreise auch an seiner Firma nicht spurlos vorüber gehen. Aber nicht zuletzt dank des seit Frühjahr des Vorjahres an den Stadtwerken beteiligten Energiedienstleisters „eins“ aus Chemnitz habe man die Mehrkosten austarieren können. Demgegenüber wisse man bei den Gaspreisen noch nicht abschließend, wohin die Reise gehen werde. „Die preisliche Neugestaltung ist noch in Arbeit“, so Klug.

Blockheizkraftwerk Grimma-West wird ersetzt

In Arbeit befänden sich derzeit auch die Planungen für den Ersatzneubau eines Blockheizkraftwerkes in Grimma-West. Dort versorgt das zum Teil kommunale Grimmaer Unternehmen die Kita, die Grundschulen samt Sporthalle sowie die Schwimmhalle mit Wärme. Auch in Zukunft wollen die Stadtwerke ihrem Geschäftsführer zufolge ihren Fokus neben dem Verkauf von Strom und Gas auf diese lokalen Aufgabenbereiche legen.

