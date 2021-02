Darum ist keine Winterruhe auf den Obstland-Plantagen bei Dürrweitzschen

Grimma/Dürrweitzschen

Zwischen letzter Ernte und erster Blüte liegt für den Laien ein scheinbar ruhiger Zeitraum in den Plantagen von Sachsenobst. Doch die Wahrnehmung trügt, teilt die Obstland Dürrweitzschen AG mit. Auch wenn sich die Bäume aktuell in der Winterruhe befinden, arbeiten die Obstbauern in der Natur. Unterschiedlichste Aufgaben sollen dafür sorgen, dass die neue Saison gut starten kann.

Nach dem Laubfall kommt der Häcksler zum Einsatz

Wenn die letzten Blätter von den Obstbäumen gefallen sind und der Boden mit dem Laubwerk übersät ist, kommt der Mulcher zum Einsatz. Dieser Häcksler sorgt dafür, dass die Blätter zerkleinert werden. „Je kleiner desto besser“, erklärt Obstland-Vorstand Jan Kalbitz. „In den Blättern kann beispielsweise der Apfelschorf überwintern. Je kleinteiliger die Reste sind, desto besser verrotten sie, und umso geringer ist die Überlebenschance für diese Apfelkrankheit.“

Ein weiterer wichtiger Arbeitsschritt mit Blick auf die neue Saison ist das Schneiden der Obstbäume. In der Regel wird jeder Baum einmal im Jahr geschnitten. Aktuell haben die Arbeiten dazu wieder begonnen.

Baumschnitt per Maschine und per Hand

„Unsere Obstbauern entscheiden sich zu einer Kombination aus maschinellem Schnitt und einem Korrekturschnitt von Hand“, erläutert Kalbitz. Für ersteren kommt ein Schnittgerät mit Sägeblättern oder Schlagmessern zum Einsatz. Mit dem Schneiden der Bäume wird der Grundstein für die neuen Triebe im Frühjahr gelegt. Dabei liegt das Augenmerk auf einer schlanken Baumform. Diese sorgt für eine bessere Lichteinstrahlung und damit später für eine bessere Ausfärbung der Früchte.

Fruchtholzprobe soll Schädlinge entlarven

Auch das Thema Schädlinge ist im Winter präsent. Bei der Fruchtholzprobe begutachten die Experten die Rinde der fruchttragenden Äste und kontrollieren, ob Schädlingseier eingelagert sind oder sich Schädlingslarven eingesponnen haben. Der strenge Frost der letzten Tage ist ein Vorteil. „Obwohl jeder Schädling eine unterschiedliche Wohlfühltemperatur besitzt, machen allen tiefe Temperaturen zu schaffen“, weiß Kalbitz. Es bestehe eine gute Chance, dass mehr Schädlinge dezimiert werden als in den letzten Jahren.

Ab und zu verirrt sich auch ein Reh in die Plantage und stillt gerade bei Schnee und Eis seinen Hunger an der Rinde oder dem Geäst. „Das ist leider trotz Einzäunung nicht zu verhindern. Die Schäden, die die Wildtiere hinterlassen, halten sich aber noch in Grenzen“, sagt der Obstland-Vorstand.

Von LVZ