Darum unterhalten zwei Profimusiker Ammelshain

Wenn sonnabends in Ammelshain Kettensägen und Rasenmäher verstummen, dann steht die Uhr kurz vor 17 Uhr. Einwohner kommen zum Grundstück von Isabell und Bernd Brückner und setzen sich auf die Stühle, die sie mitgebracht haben. Ein kleiner Soundcheck, dann beginnen die beiden Musiker pünktlich mit ihrem Nachbarschaftskonzert.

Öffentlicher Auftritt ist Motivtion

„Unsere Motivation ist der öffentliche Auftritt“, sagt Isabell Brückner. Mit dem Bühnenleben war es jedoch vorbei, als die Corona-Pandemie kräftig zuschlug. Die 61-Jährige und ihr Mann Bernd hätten die Krisenzeit mit Proben überbrücken können, damit ihre Fingertechniken erhalten bleiben. Doch das reichte ihnen nicht aus. „Wir brauchen ein Ziel, weswegen wir spielen“, sagt der 68-Jährige.

Breites Repertoire

So suchten sich die Beiden eine Alternative und fanden sie. Im April gaben sie vor ihrer Haustür den Ammelshainern ein halbstündiges Ständchen, er am E-Piano, sie an Klarinette und Saxophon. Das bestens ankam. Diesen Sonnabend folgte die mittlerweile dritte Auflage.

Bekannt sind die Brückners, die früher manchmal auch mit ihren Söhnen auftraten, vor allem wegen ihrer klassischen Konzerte in Kirchen der Region und an der Ostsee. Ihr Repertoire ist aber weit breiter gefächert. Zum Leipziger Opernball waren sie 2018 für die Dinnermusik zuständig. Auf Firmen- und Privatfeiern spielen sie auch Unterhaltungsmusik.

Aufträge brechen weg

Vieles brach nun weg, unter anderem sollte Bernd Brückner bei einer Theaterproduktion im Orchestergraben sitzen. „Aber wir haben unser Auskommen“, sagt seine Frau. „Er ist Rentner und ich erhalte Kurzarbeitergeld für meine Stelle in einem soziokulturellen Zentrum in Schkeuditz.“

Gute Seite von Corona

Die Corona-Epidemie habe sogar ihr Gutes. Das Ehepaar ist nicht jedes Wochenende unterwegs, sondern kommt mal zur Ruhe. Die Beiden lesen, kümmern sich um den Garten, unternehmen Spaziergänge und erfreuen die Nachbarn mit ihren Ständchen, die jedes Mal mit dem Lied der Maria Magdalena aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“ beginnen. „Unser Weckruf, damit jeder weiß, dass wir jetzt beginnen“, erklärt Bernd Brückner.

Beschwingt geht es weiter, unter anderem mit einer eigenwilligen deutschen Version des Beatles-Hits „When I’m Sixty Four“, dem Ohrwurm „Wenn ich einmal reich wär“ aus „Anatevka“ und dem „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Fortsetzungen folgen.

Von Frank Pfeifer